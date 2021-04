Quand vient "Fallout 5" En dehors? Tout ce que nous savons déjà sur la sortie

Avec « Fallout 76 » Bethesda s’est permis une petite expérience multijoueur, mais les fans solo n’attendent qu’une chose: « Fallout 5 »! Si le jeu est déjà en développement pour PS4 et Co., quand la sortie pourrait être prévue et toutes les autres nouvelles et informations que vous pouvez lire dans notre aperçu.

Avec « Fallout 3 » de 2008, les développeurs de Studio Bethesda ont une fois de plus démontré pourquoi ils sont considérés comme des spécialistes de la narration en monde ouvert. Les Américains ont ensuite bâti avec succès sur le succès: le spin-off « Fallout: New Vegas » a été créé par le studio concurrent Obsidian Entertainment, mais après cela Bethesda a suivi avec le successeur à part entière « Fallout 4 ». De plus, une ramification multijoueur en ligne appelée « Fallout 76 » a été publiée en novembre 2018.

Et maintenant, il est temps de sortir « Fallout 5 » – n’est-ce pas?

Fallout 5 est-il en développement?

Si vous attendez le nouveau jeu de rôle Wasteland, il faut être patient: il n’y a pas encore d’annonce officielle, au lieu de cela Bethesda a donné la préférence aux autres marques. « The Elder Scrolls 6 » et le mystérieux jeu de science-fiction « Starfield » sont déjà en cours d’élaboration, mais le statut de « Fallout 5 » n’est pas du tout clair. Cependant, il est probable que les développeurs n’abandonneront pas simplement l’une de leurs marques les plus populaires et que tôt ou tard « Fallout 5 » sera révélé.

Les fans de « Fallout » ont pu attacher le Pip-Boy pour la dernière fois en 2018 dans « Fallout 76 ».



Image: © Bethesda Softworks 2018



Date de sortie: Quand « Fallout 5 » pourrait-il sortir?

Si vous prenez comme base le décalage horaire entre « Fallout 3 » et « Fallout 4 », la date de sortie pourrait être un peu longue à venir: « Fallout 3 » est sorti en 2008, « Fallout 4 » en 2015 – sept ans plus tard . Si Bethesda s’en tient à ce rythme, la sortie de « Fallout 5 » serait en 2022. Cela semble toutefois peu probable. Premièrement, il n’y a aucune raison pour laquelle Bethesda devrait s’en tenir à un cycle de sept ans. Les cycles de ce type ne sont généralement pas planifiés délibérément, mais surviennent au cours du processus. Et deuxièmement, Bethesda ne travaille pas seulement sur les jeux « Fallout », mais a également les mains pleines avec d’autres séries de jeux.

Même le fuyant Tyler McVicker, qui s’était précédemment fait un nom avec des fuites de soupapes, s’attend à une très longue attente jusqu’à la sortie de « Fallout 5 ». Selon lui, « Starfield » apparaîtra en premier dans les deux prochaines années, puis « The Elder Scrolls 6 » en 2026 ou 2027. « Fallout New Vegas 2 » pourrait alors arriver dans la seconde moitié de la décennie. Il n’anticipe pas « Fallout 5 » avant 2030 au plus tôt.

Dans tous les cas, il est presque certain que « Fallout 5 » n’apparaîtra plus sur PS4 et Xbox One, mais sur PS5 et Xbox Series X / S.

« Fallout 5 » sera-t-il à nouveau un jeu solo?

Bientôt enfin seul à nouveau? Tous les joueurs n'ont pas aimé le focus multijoueur de « Fallout 76 ».



Image: © Bethesda 2018



Avec « Fallout 76 » Bethesda a récemment sorti une sorte de mini MMO dans l’univers « Fallout », dans lequel vous pouvez parcourir le terrain vague avec des amis et combattre des monstres et d’autres joueurs. Cependant, l’approche multijoueur n’a pas été très appréciée par de nombreux fans – pour beaucoup, la série est fermement liée aux expériences solo.

Bethesda en est pleinement consciente, comme l’a déclaré le directeur du jeu Todd Howard à GameStar en 2018: Les jeux à venir tels que « The Elder Scrolls 6 », « Starfield » et aussi le (hypothétique) « Fallout 5 » reposeront donc à nouveau entièrement sur un seul joueur. Donc « Fallout 76 » est plus une exception et non la nouvelle règle pour les jeux « Fallout ». Parce que le jeu en ligne en tant que Game-as-a-Service est également constamment fourni avec des mises à jour, il pourrait simplement continuer à fonctionner parallèlement à une nouvelle partie « Fallout » de la série principale – il n’y a donc aucune raison de « Fallout 5 » pour créer un autre jeu multijoueur.

Uniquement réel avec une armure puissante: nous pourrons certainement porter à nouveau l’armure lourde dans « Fallout 5 ».



Image: © Bethesda 2018



