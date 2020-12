Quand un mobile chinois bon marché fait des ravages: 20 millions d’appareils infectés par un cheval de Troie

Plus de 20 millions de mobiles Gionee, délibérément infectés par des logiciels malveillants.

Déjà en 2018, nous devions parler de Gionee et des mauvaises décisions d’une entreprise qui frôlait autrefois la 5% de part de marché en Chine. Désormais, il faut rappeler cette marque mobile controversée d’origine chinoise, dont les managers encourent des sanctions de une peine d’emprisonnement de trois à trois ans et demi, ainsi qu’une amende d’environ 30000 euros chacun.

La raison derrière cette punition est un malware délibérément inclus pres de 20 millions de mobiles de la marque Gionee qui, entre décembre 2018 et octobre 2019, aurait généré des revenus proches de 4 millions d’euros en faveur de l’entreprise.

Un cheval de Troie qui peut se traduire en prison

Comme cela a été découvert dans l’enquête, qui est rapportée sur le portail chinois CN Bêta, autour de 21,75 millions de mobiles Gionee ont été infectés par un troyen sous la forme d’une application appelée «Story Lock Screen». Ce cheval de Troie a été découvert pour la première fois en décembre 2018 et pour la dernière fois en octobre 2019.

Le tribunal chinois a identifié Shenzhen Zhipu Technology Co. Ltd, filiale de Gionee, en tant que société en charge de implanter le cheval de Troie sur les appareils de l’entreprise, une tactique extrêmement rentable qui a généré des revenus de 4,2 millions de dollars, avec des dépenses de seulement 1,3 million de dollars.

Par conséquent, quatre des directeurs de ladite société, Xu Li, Zhu Ying, Jia Zhengqiang et Pan Qi, font maintenant face entre trois et trois ans et demi de prison, en plus de l’amende économique susmentionnée.

