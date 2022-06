Quand un jeu vidéo devrait-il avoir une nouvelle version remake ?

Les jeux vidéo remake ont fait fureur ces dernières années. Des titres comme »Resident Evil 4 », »Final Fantasy 7 Renaissance » et le » récemment annoncéLe dernier d’entre nous, partie 1 », sont actuellement mis en développement, avec certains remakes qui ont motivé les fans en raison de leurs sorties après plusieurs années d’avoir vu la lumière, mais un autre pas tellement.

Compte tenu du grand nombre de remakes annoncés ces dernières années, de nombreux joueurs ont commencé à se demander quel est le bon moment pour un jeu vidéo d’avoir un remake. La raison de l’excitation suscitée par une annonce réside dans les informations révélées et l’heure à laquelle le titre a été initialement publié. Ce qui conduit à une question plus importante : quand est-il temps pour un jeu d’obtenir une nouvelle version ?

En général, les remakes et les remasters visent à atteindre le public qui a joué au jeu vidéo original, mais aussi à attirer un nouveau groupe de joueurs plus jeunes, qui deviennent fans de la franchise en question, tout comme cela s’est produit avec le premier groupe de fans.

Par exemple, le » Final Fantasy VII » original est un RPG au tour par tour de 1997, et bien qu’il ait été très populaire à sa sortie, les joueurs modernes ne sont pas habitués à jouer des batailles lentes basées sur la stratégie, prenant le modèle du tour par tour. combat basé. C’est pour ça que Square Enix a décidé de développer le remake du titre avec un gameplay beaucoup plus actif, des graphismes modernes et une nouvelle histoire, dans le but de continuer à sortir des jeux vidéo à l’avenir.

La bande-annonce de » Final Fantasy VII Rebirth » a été accueillie favorablement en raison du travail préliminaire effectué sur » Final Fantasy VII Remake ». Ainsi, les fans de longue date ont quelque chose de nouveau et d’excitant à attendre, tandis que les nouveaux arrivants ont la possibilité d’explorer un univers étendu de « Final Fantasy VII » à explorer et à rattraper.

Contrairement à cette version, le chien méchant a récemment annoncé le remake de »The Last of Us », un jeu sorti il ​​y a neuf ans et qui a déjà une version remasterisée, donc peu de joueurs s’attendaient à un remake de ce titre, même s’il est considéré comme l’un des meilleurs vidéo jeux de tous les temps.

De nombreux fans ont été bouleversés lorsqu’il a été annoncé que le prochain remake serait une version presque identique du premier jeu sans nouveaux ajouts, uniquement avec de nouveaux graphismes et animations similaires à »The Last of Us Part II », la suite de l’original Titre. Le remake de » The Last of Us » a de nombreuses opportunités de devenir un partenaire narratif plus fort de la partie 2, élargissant certains points de l’intrigue, mais le producteur a assuré qu’il n’y aurait rien de nouveau ajouté au jeu original.

Les remakes ont le potentiel d’être des ajouts fantastiques aux franchises existantes. Ils sont l’occasion d’étendre la construction du monde et de partager une expérience avec les joueurs qui n’était auparavant pas possible en raison des limitations de la console et du logiciel. La tendance des remakes ne devrait pas ralentir au cours des prochaines années, mais le plus grand obstacle pour les développeurs est de convaincre les joueurs que le remake vaut la peine d’être joué.