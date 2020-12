Quand un bon conseil surmonte les difficultés

XP-PEN Artist 22R Pro Tablette à Ecran Professionnelle de 21,5 Pouces Moniteur de Dessin avec l'Interface USB-C - Idéal Outil pour l'art Numérique

【Redéfinir la norme professionnelle】L'Artist 22R Pro est notre première tablette à écran qui prend en charge une connexion de Type-C à Type-C, vous permettant de connecter directement votre iMac/Mac Book Pro et d'autres ordinateurs Windows qui prennent en charge l'entrée Type-C au 22R Pro sans utiliser un Adaptateur de Type-C vers HDMI ou USB. L'Artist 22R Pro est équipée aussi du hub USB qui peut être utilisé pour connecter votre souris ou d'autres appareils. 【Laissez vos idées s’exprimer au travers de couleurs brillantes】L'écran FHD de 21,5 pouces offre une superbe précision de couleur de 88 % NTSC (Adobe RGB90%,sRGB120 %), ajoutant de la brillance à votre création avec des détails plus exquis ainsi que des couleurs vives. 【Une expérience utilisateur considérablement améliorée】En appliquant les dernières innovations et technologies, la 22R Pro vous permet de dessiner avec quasi aucun « parallaxe» et offre un positionnement plus précis du curseur même aux quatre coins de la tablette pour une amélioration de l’expérience de dessin. 【Repensée pour créer davantage, plus naturellement】Le Stylet sans batterie PA2 supporte jusqu'à 60 degrés de fonction d'inclinaison et offre des performances de lignes supérieures pour créer les plus beaux traits et esquisses. La tablette XP-Pen Artist 22R Pro dispose de deux roues à cadran rouge faciles à contrôler et 20 touches de raccourci personnalisables qui sont positionnés sur les deux côtés, ce qui offre une utilisation équitable pour les utilisateurs gauchers comme droitiers. 【Incroyablement polyvalent】La XP-Pen Artist 22R Pro prend en charge Windows 10/8/7, Mac OS X 10,10 et plus. Compatible avec les logiciels d'art numérique populaires tels que Adobe Photoshop, Illustrator, SAI, CDR, GIMP, Krita, Medibang, Fire Alpaca, Blender 3D et plus encore.