Quand Transformers 7: Rise of the Beasts sortira-t-il au Mexique et en Amérique latine ?

La saga Transformers a plus à donner et sortira bientôt en salles pour Rise of the Beasts. Quand sera-t-il en Amérique latine ?

© IMDbQuand Transformers 7: Rise of the Beasts sortira-t-il au Mexique et en Amérique latine ?

Transformers : le soulèvement des bêtes est la prochaine sortie de la franchise cinématographique, basée sur la ligne de jouets et influencée par l’intrigue de Guerres des bêtes. C’est une suite à Bourdon (2018) et la deuxième partie du redémarrage de la saga cinématographique de transformateurs. Ces dernières semaines, des images et des bandes-annonces sont arrivées, ainsi que la confirmation de sa date de sortie.

Cette histoire se déroule à New York en 1994, où une bataille sanglante se déroule entre l’équipe formée par les Predicons, les Maximals et les Terrorcons contre les Autobots et les Decepticons. De plus, les Autobots devront affronter de nouveaux amis avec une nouvelle race de transformateurs morts-vivants. Parmi ce chaos et ce danger, Optimus Prime deviendra son propre leader.

+Quand Transformers 7 sortira-t-il au Mexique et en Amérique latine

En principe, la sortie annoncée par Paramount Pictures avait eu lieu le 24 juin 2022, mais il a été décidé de la reporter en raison d’une mesure d’entreprise. Le film aura une première mondiale exclusive à Marina Bay Sands à Singapour le 27 mai, mais il viendra plus tard pour tout le monde. Aux États-Unis, il sortira le 9 juin, bien que arrivera plus tôt en Amérique latine : Transformers 7 sortira en salles le 8 juin.

C’est un long métrage très attendu par ses fans, puisque la première bande-annonce dévoilée en décembre 2022 a obtenu 238 millions de vues sur YouTube dans ses premières 24 heures et se classe quatrième parmi les bandes-annonces les plus vues de tous les temps. Ce n’est pas une nouvelle que ces chars réalisent de grosses sommes d’argent au box-office mondial, cela aura donc également un impact sur leur collection.

La répartition de la robots automatiques C’est formé par: Pierre Cullen (Optimus Prime), pete davidson (Mirage), Liza Koshy (Arcée), Christ Fernández (Wheeljack) et John Di Maggio (Stratosphère). Dans les des hauts sont: Ron Perlman (Optimus Primal), michelle ouais (Airazor), david sobolov (Rhinocéros) et Tongayi Chirissa (Cheeter). Enfin, le terreur contre: Pierre Dinklage (Fléau), david sobolov (Piège de combat) et Michaela Jae Rodríguez (Oiseau de nuit).

