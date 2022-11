Quand Top Gun : Maverick sera-t-il disponible sur Paramount+ ?

Après plusieurs mois de succès dans les box-offices du monde entier, »Top Gun : Maverick » sera enfin disponible pour être vu dans le confort de votre maison via la plateforme de streaming Paramount+.

Selon de nouveaux rapports, la suite mettant en vedette Tom Croisière arrive ensuite sur le service de streaming de Paramount 22 décembredisponible pour tous les utilisateurs aux États-Unis, au Canada, en Amérique latine, en Australie, en Allemagne, en Suisse, en Autriche, en Italie et au Royaume-Uni.

» Top Gun: Maverick » est sorti en mai de cette année après plusieurs retards dus à la pandémie, étant l’un des plus grands succès de 2022 avec le film dominant le numéro un au box-office pendant des mois.

Le film suit le pilote Pete »Maverick » Mitchell, joué à nouveau par Tom Cruise, formant une nouvelle génération de pilotes tout en hantant le passé suite à la perte de son ami Nick »Goose » Bradshaw.

» Maverick » a même dépassé » Doctor Strange dans le multivers de la folie » et » Thor: Love and Thunder », tout un exploit étant donné que les films de super-héros ont contrôlé le box-office pendant des décennies. Le producteur exécutif Jerry Bruckheimer a expliqué pourquoi il pense que la suite de « Top Gun » a trouvé un écho auprès des téléspectateurs du monde entier.

« C’est de cela dont il s’agit, il s’agit de l’émotion, il s’agit de ramener Iceman, il s’agit de voir un vrai film », a déclaré Bruckheimer. « Le public adore Marvel, il adore les trucs de DC. C’est merveilleusement fait par des gens vraiment talentueux. Parfois, on veut voir quelque chose de réel, et c’est ce que Top Gun nous a donné. »

Concernant l’avenir de la franchise, il a été rapporté que Cruise envisageait déjà de faire un troisième versement, bien que rien n’ait été confirmé pour le moment. L’acteur Miles Teller Il a parlé du fait que pour qu’il y ait un nouveau film, tout dépend du protagoniste.

« Tout dépend de Tom. J’ai eu quelques conversations avec lui à ce sujet. Nous verrons », a déclaré Teller. « Pour lui, partager Top Gun avec moi et beaucoup de ces autres jeunes acteurs a été une course folle, et ça continue. »

»Top Gun: Maverick » arrivera dans le catalogue Paramount+ le 22 décembre.