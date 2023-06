Quand Through Your Look est-il sorti sur Netflix?

Netflix

L’histoire mettant en vedette Clara Galle et Julio Peña aura son troisième film sur Netflix. Découvrez quand il arrivera sur la plateforme de streaming.



© MICHAEL OATS / NETFLIX © 2022Clara Galle et Julio Peña jouent dans Through the Sea.

Le phénomène de par ma fenêtre ne s’arrête pas Et c’est que ce vendredi est arrivé À travers la mer pour Netflixc’est-à-dire le deuxième volet inspiré des histoires de Ariana Godoy. Il y a quelques jours à peine, la plateforme de streaming a confirmé à TUDUM -son événement mondial- qu’il y aura une troisième partie intitulée à travers ton regard. Quand va-t-il sortir?

C’était en 2022 lorsque ce film romantique pour adolescents mettant en vedette Clara Galle et Julio Peña. L’adaptation du roman homonyme de l’auteur vénézuélien est rapidement devenue l’une des plus regardées et a été bien accueillie par le public. Ainsi, la deuxième partie est enfin arrivée.

+ À travers ton regard : date de sortie sur Netflix

à travers ton regardCe sera le troisième film à compléter la trilogie Through My Window. Le titre a été révélé à TUDUM et il a été confirmé que l’histoire d’amour entre Ares et Raquel se poursuivra. Quand sortira-t-il sur Netflix ? Pour le moment, la plateforme de streaming a seulement assuré que arrivera en 2024.

+ Qu’est-ce qu’à travers ma fenêtre ?

Le premier film, également disponible sur Netflix, met en scène Raquel, follement amoureuse de son séduisant et mystérieux voisin Ares. Le synopsis officiel de par ma fenêtre fait remarquer: « Il l’a observé de loin car, à son grand regret, ils n’ont jamais échangé un mot. Mais la jeune fille a une mission très claire : faire en sorte qu’Ares tombe amoureux d’elle. Cependant, Raquel n’est pas une fille innocente et sans défense et elle n’est certainement pas prête à tout perdre pour atteindre son objectif. Le plus important est de ne pas se perdre”.

+ De quoi parle Across the Sea ?

aujourd’hui est arrivé À travers la mer à Netflix. L’aperçu du service d’abonnement maintient: « Ares est allé étudier à Stockholm et entretient une relation à distance avec Raquel, ce qui est beaucoup plus difficile qu’ils ne le pensaient tous les deux. Lorsque l’été arrive et qu’ils se retrouvent, la longue période de séparation et les personnes qu’ils ont rencontrées pendant cette période mettront à l’épreuve le lien qu’ils pensaient incassable.”.

Journaliste spécialisé dans les émissions avec une expérience dans la couverture de films, séries, théâtre et concerts. Depuis 2021, elle travaille chez Spoiler en tant que rédactrice et créatrice de contenus audiovisuels, axés sur le divertissement, les célébrités et les événements spéciaux.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?