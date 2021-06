Quand The Conjuring 3 s’ouvre

Cette semaine, l’un des films les plus effrayants de ces dernières années revient sur grand écran. Oui, il est publié La conjuration 3. Il faut noter que Annabelle C’était une tendance mondiale en août 2020 car une rumeur indiquait que la poupée originale s’était échappée du musée Ed et Lorraine Warren. Cependant, le propre petit-fils du couple était chargé d’exposer le sinistre objet dans sa vitrine habituelle.

Bien sûr, l’histoire de jouets est devenue virale, mais la vérité est que c’est juste l’un des nombreux conservés par des enquêteurs paranormaux. Des mystères effrayants ont été portés au grand écran dans la saga de Le sortilège, qui arrive avec son troisième film au cinéma après plusieurs retards dus à la pandémie. Vérifiez quand vous pouvez le voir.

« The Conjuring 3: The Devil Made Me Do It révèle une histoire effrayante d’horreur, de meurtre et de mal inconnu qui a choqué même les enquêteurs paranormaux expérimentés Ed et Lorraine Warren. L’un des cas les plus sensationnels de leurs archives, il commence par un se battent pour l’âme d’un enfant, puis les emmène au-delà de tout ce qu’ils ont jamais vu auparavant, pour marquer la première fois dans l’histoire américaine qu’un suspect de meurtre revendiquerait la possession démoniaque comme défense « , est le synopsis officiel de ce film qui est produit par Warner Bros et qui cette fois n’inclura pas la poupée.







Quand est la première de The Conjuring 3: The Devil Made Me Do It?

La date de sortie du film est ce vendredi 4 juin 2021. Comme les autres productions de WB, il aura sa sortie simultanée en salles, IMAX. Ce sera le septième film de la franchise d’horreur la plus rentable de l’histoire avec des ventes de billets de 1,8 milliard de dollars dans le monde. Les titres précédents étaient : La Conjuration 1 et 2, Annabelle, Annabelle : La Création, La « Nonne Oui Annabelle 3: rentrer à la maison.

Comment le casting sera-t-il constitué?

Vera farmiga Oui Patrick Wilson Ils reprendront respectivement leurs rôles de Lorraine et d’Ed Warren. Le reste du casting principal est terminé : Serling Jerins (Judy Warren), Ruairi O’Connor (Arne Cheyenne Johnson), Sarah Catherine Crochet (Debbie Glatzel), Julian Hilliard (David Glatzel) et Charlene amoia (Judy Glatzel).

Michael Chaves sera le directeur de cette bande qui était prévue pour septembre 2020, mais la pandémie de coronavirus a retardé sa première. Pierre Safran Oui James Wan seront les producteurs, tandis que David Leslie Johnson-McGoldrick a écrit le scénario basé sur des personnages créés par Chad Hayes et Carey W. Hayes.