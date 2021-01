Quand « The Andy Griffith Show » a-t-il été diffusé?

Ils ne font plus de sitcoms comme avant. Actuellement, les séries en streaming dominent le paysage télévisuel. Les comédies qui sortent sont souvent de courte durée. Le spectacle Andy Griffith rappelé à une époque antérieure. C’était aussi un style de sitcom différent, qui ne se voit pas beaucoup aujourd’hui.

À bien des égards, cela a changé la télévision. Alors quelle était l’histoire derrière Le spectacle Andy Griffith? Revenons sur ce dont il s’agissait, sur le casting unique qu’il a rassemblé et sur le moment où il a été diffusé.

De quoi parlait « The Andy Griffith Show »?

Situé dans la ville fictive de Mayberry, Le spectacle Andy Griffith suivi les exploits du shérif Andy Taylor. L’émission avait l’une des chansons à thème les plus mémorables de l’histoire de la télévision – elle se composait simplement de sifflements et de guitare. Le thème d’ouverture mettait en vedette le shérif qui descendait son fils jusqu’au point d’eau pour aller à la pêche.

Selon Britannica.com, le shérif Taylor avait une «approche prudente et sensée de la vie et de l’application de la loi». La plupart des criminels avec lesquels il a eu affaire étaient de la variété des petites villes, comme Otis ivre de la ville qui s’est emprisonné quand il était en état d’ébriété et s’est laissé sortir quand il a dégrisé. L’émission mettait également en vedette le fils de Taylor, Opie. Les leçons parentales exposées étaient un élément majeur du spectacle.

Parmi les autres personnages de la série, mentionnons le cousin et député maladroit de Taylor, Barney Fife. Il présentait également un préposé à la station-service nommé Gomer Pyle. Le spectacle était extrêmement populaire pendant sa course.

Le spectacle vantait un casting étoilé

Pour vraiment juger à quel point le casting de Le spectacle Andy Griffith était vraiment, cela aide de regarder ce qu’ils ont accompli en dehors du spectacle. Un examen plus attentif révèle un groupe d’artistes extrêmement talentueux qui ont également pu exceller en dehors du spectacle.

La star de l’émission, Andy Griffith, a joué dans de nombreux films et émissions de télévision au fil des ans. Au cours de sa carrière ultérieure, il était très populaire en jouant un avocat dans le drame juridique Matlock.

Don Knotts a joué Barney Fife. Knotts était une autre des stars de la série. Il a eu une longue carrière au cinéma et à la télévision. En plus de jouer dans de nombreuses comédies Disney, il a également joué plus tard dans la sitcom Compagnie des Trois.

Jim Nabors a joué Gomer Pyle et a ensuite obtenu sa propre sitcom dérivée, Gomer Pyle USMC.

Ron Howard a joué Opie. Dans les années 70 et 80, il a joué un autre rôle de sitcom emblématique en tant que Richie Cunningham sur Jours heureux. Plus tard dans sa carrière, il est devenu un réalisateur influent à Hollywood, réalisant des succès comme Un bel esprit, Rush, et Givre / Nixon.

La forte distribution de la série fait partie de ce qui l’a rendue si durable. Ils ont également veillé à ce qu’il y ait une très longue diffusion en ondes. Alors, combien de temps a-t-il duré exactement?

Quand « The Andy Griffith Show » a-t-il été diffusé?

L’émission a été diffusée de 1960 à 1968 pendant huit ans. Tout au long de sa course, le spectacle n’a jamais terminé à moins de septième dans les cotes Nielsen.

Selon le Los Angeles Times, Griffith a quitté la série en 1968, date à laquelle il est devenu connu sous le nom de Mayberry RFD. Les acteurs réunis pour un téléfilm en 1986 appelé Retour à Mayberry. Il a fini par être le téléfilm le mieux noté de cette année, et même Howard est revenu comme Opie pour le grand événement télévisé.

Cela témoigne de la popularité de l’émission qu’elle pourrait être interrompue pendant près de 20 ans et voir un retour si fort. Malgré près de deux décennies sans le shérif Andy Taylor, les fans en ont profité pour revenir en masse pour les aventures continues de l’équipage Mayberry, ravi comme jamais de suivre leurs exploits.