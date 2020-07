Quand Star Wars a envahi le Muppet Show

Jim et Jane Henson ont lancé les premiers Muppets en 1955, et les 65 années qui ont suivi ont donné à la franchise le temps de se développer dans pratiquement tous les supports, du cinéma et de la télévision à la musique et au théâtre, et ainsi de suite. mèmes Internet, Des vignes, et une application AR. Il y a énormément d’histoire de Muppet à trier, mais inévitablement, nous avons tous nos moments Muppet préférés. En tant que nouvelle série télévisée Muppet, Muppets maintenant, se dirige vers Disney Plus le 31 juillet, les écrivains de divertissement de Polygon sont passer la semaine à revenir sur les créations Muppet qui ont le plus compté pour nous au fil des ans.

Lorsque Polygon a décidé de nommer ses moments préférés de Muppet, je savais qu’il serait terriblement difficile de n’en choisir que deux. Heureusement, j’ai eu la permission de devenir sauvage et de terminer la semaine. C’est bien d’avoir un éditeur qui sait que vous êtes très puissant et ne peut pas être arrêté, comme une côtelette de karaté d’un cochon en colère.

Sans plus tarder, voici mes trois choses officielles préférées que les Muppets ont jamais faites, et cinq choses non officielles préférées.

Choses officielles

L’épisode Star Wars de The Muppet Show

L’épisode de Star Wars de Le Muppet Show est une torsion du format habituel de l’émission, mais c’est aussi un morceau secret de l’histoire de Star Wars. La vanité de l’épisode est que, pour la seule fois dans la course de la série, l’interprète invité est un muppet – le mémorablement nommé Angus MacGonagle, la gargouille Argyle Gargling. Quelques instants après l’ouverture, cependant, Luke Skywalker, C-3PO et R2-D2 ont littéralement fait irruption à travers un mur dans le théâtre. Ils ont suivi la piste d’un Chewbacca kidnappé sur cette «planète de spectacles de variétés comiques».

Reconnaissant une bonne opportunité quand il en voit une, Kermit presse ces personnages évidemment plus célèbres pour qu’ils apparaissent comme les invités de l’émission. Cependant, Luke rétorque fermement, passant le rôle d’interprète à son «cousin», un homme du nom de Mark Hamill. Il sort de l’écran et revient en civil comme lui-même, et c’est pour ça que je pensais que Mark Hamill avait un cousin identique jusqu’à ce que j’aie atteint l’adolescence.

À partir de là, tout est Mark Hamill étant un sport merveilleusement loufoque comme lui-même, et une sous-intrigue en cours d’exécution d’un Luke Skywalker dans le personnage à la recherche du théâtre muppet pour un wookie entier. Ce mélange étrange de saveurs n’a pas été simplement facilité par le travail de Frank Oz sur Star Wars: L’Empire contre-attaque, mais par géographie: Le Muppet ShowLes studios Eldon Avenue n’étaient qu’une ville de Guerres des étoiles«Studios Elstree. Tournage sur Empire était bien en cours, alors les gens de Lucasfilm sont passés avec les accessoires et les costumes – faisant de cet épisode de Le Muppet Show, de toutes choses, la première fois que Mark Hamill est apparu sur un film dans son L’Empire contre-attaque costume.

L’épisode de Jim Henson Hour sur le fonctionnement des marionnettes

Empruntant un concept à Walt Disney lui-même, Le Jim Henson L’heure était une série de courte durée aux heures de grande écoute dans laquelle Henson et l’atelier Muppet montraient tout ce sur quoi ils avaient travaillé ces derniers temps, comme un court film policier noir se déroulant dans un monde de tous les chiens. Mais s’il y a un épisode de TJH cela vaut la peine de regarder, c’est le dixième, dans lequel – comme la plupart des cris d’horreur des Muppets – Jim procède à divulguer tous les tours de caméra étranges et les merveilles animatroniques qui permettent aux Muppets de faire ce que font les muppets.

Vous pouvez voir ce qu’il a fallu à Kermit pour faire du vélo, comment fonctionnent les écrans bleus et rencontrer le vrai chien qui remplace un chien muppet en plans larges. Le fait que Henson savait que les enfants pouvaient à la fois «croire aux muppets» et «savoir comment les marionnettes fonctionnent» dans leur tête montre une grande perception et une grande confiance.

La finale de la spéciale posthume Jim Henson

Saviez-vous que six mois après la mort subite de Jim Henson, les interprètes de Muppet ont décidé de filmer un hommage dans lequel les personnages de Muppet eux-mêmes ont découvert la mort de Jim Henson à la caméra?

Je déteste ça. J’aime cela. Le spécial télé Les Muppets célèbrent Jim Henson était une affaire de clips et de commémoration de célébrités, encadrée par l’idée que Kermit était loin du théâtre et que c’était à tous les autres joueurs de Muppet Show de rendre hommage à Jim Henson – un gars qu’ils n’avaient jamais entendu de.

La finale de l’épisode a tout: de vraies lettres de fans tristes écrivant pour réconforter Kermit. Un beau numéro de chœur de tous les joueurs de Muppet et Sesame Street. Une portion de The Show Must Go On et le pouvoir de la stupidité. Et, bien sûr, l’absence persistante de Kermit, le personnage le plus célèbre de Jim Henson, qui apparaît enfin entre les mains de Steve Whitmire, le premier interprète post-Henson à affronter la grenouille.

Choses non officielles

Les publicités du café Wilkins

Avant le décollage des Muppets, Henson et ses collaborateurs ont fait leur pain et leur beurre dans la publicité commerciale, et parmi ces projets, la campagne Wilkins Coffee est absolument maudite.

Ces publicités ont une ambiance terriblement menaçante, comme une émission de comédie à 3 heures du matin de 2003, ou une campagne publicitaire de plusieurs millions de dollars conçue par des génies pour atteindre spécifiquement Tumblr étrange et seulement Tumblr étrange. Si vous ne buvez pas de café Wilkins, disent ces publicités, vous mourrez – et c’est peut-être cette marionnette à chaussettes sautée qui appuie sur la gâchette.

«Les choses semblent juste arriver aux gens qui ne boivent pas de Wilkins», est une chose réelle, dit-il environ une minute et demie après le début de cette compilation. Qu’est-ce que Merde.

Le moulinet de pitch Muppet Show

Le Muppet Show Ce n’était pas du tout une vente facile, comme Henson and Co. l’a constaté lorsqu’ils ont dû se rendre jusqu’en Angleterre pour trouver un réseau pour le financer. Peut-être que cette lutte explique l’énergie maniaque de la finale du pitch reel du Muppet Show, dans laquelle un commentateur générique muppet se transforme lentement en une folie à la Brian David Gilbert jusqu’à ce que, finalement, il se trouve devant une reproduction du plafond de la chapelle Sixtine avec Kermit à la place d’Adam et déclarant que Dieu lui-même sourira aux dirigeants qui financent le programme.

Mais cette vidéo nous rappelle aussi quelque chose de très important: que sous son extérieur aimable de Kermit-y, Jim Henson était à chaque instant le hippie bizarre, aux cheveux longs, sale et cynique.

L’album vert

J’allais initialement énumérer ici un certain nombre de chansons originales obscures de Muppet.

Sûr, “Rainbow Connection »et« Ce n’est pas facile d’être vert »sont des classiques légitimes, mais il y a de la place dans le cœur de tout le monde pour des morceaux originaux comme« Je vais y retourner un jour », sur la lutte calme pour savoir qu’il y a un endroit auquel vous appartenez et résoudre pour le trouver. Ou «Wishing Song», sur l’acceptation de vous-même tel que vous êtes. Ou l’hymne de la paix «Notre monde» de Emmet Otter’s Jug Band Noël, ou la belle mise en accusation du poème de AA Milne «À mi-chemin des étoiles», sur le fait de se sentir comme si, fondamentalement, ni ici ni là-bas, et d’en être heureux.

Puis j’ai réalisé que je pouvais juste parler de L’album vert, une compilation de 2011 de reprises contemporaines de chansons originales de Muppet, car elle contient chacune de ces belles coupes profondes. En tant qu’étude de la musique Muppet, il brosse une image claire de l’un des thèmes tacites les plus importants de tout le travail de Henson: Accepter la différence chez les autres et embrasser le soi.

Muppet Thor

Image: Caanan

En 2011, le dessinateur Caanan Grall s’est essayé à une bande dessinée de 24 heures. Le résultat, Muppet Thor, lui a pris plus de 24 heures, mais je lui pardonne, car c’est vraiment l’une de mes histoires préférées de Muppet. Et pour être clair, Grall n’est en aucun cas officiellement affilié aux Muppets.

Cette histoire commence par une prémisse très cinématographique en 2011: et si les Muppets trouvaient le marteau de Thor dans le désert? Les grenouilles ont déjà été Thor, et Thor a été une grenouille, mais cette histoire rapide de la valeur de Kermit prend des virages inattendus. Cela commence avec un humour Muppet parfait, puis utilise les possibilités illimitées de la logique de la bande dessinée pour obtenir un coup de poing émotionnel.

Les versions dessinées de Grall des Muppets sont également parmi les meilleures que j’ai jamais vues dans le milieu. Ils fonctionnent en raison de sa décision de ne pas les faire ressembler exactement aux marionnettes, et de capturer à la place une certaine essence de forme et de personnalité. C’est terriblement convaincant.

Histoire de Muppet sur Twitter

«Tous les yeux du studio étaient rivés sur la grenouille, attendant de voir ce que Jim ferait.» Ce qui suivit deviendra un moment emblématique de l’histoire de Muppet. pic.twitter.com/aTIWqGtSe2 – Histoire de Muppet (@HistoryMuppet) 9 octobre 2019

Ce dernier est un vendredi court et doux: Histoire de Muppet sur Twitter est une dose de joie bien nécessaire. Le jeune homme qui le dirige a une connaissance encyclopédique du monde diversifié des productions de Jim Henson et l’utilise pour faire des rappels sans cesse positifs et encourageants de beaucoup de choses très cool, réconfortantes ou tout simplement intéressantes.