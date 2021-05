Quand Star arrive-t-il en Amérique latine et quel contenu adulte aura Star sur Disney +

Disney + a beaucoup misé sur son atterrissage dans l’industrie du streaming et a réussi à terminer 2020 avec 86,8 millions d’abonnés dans le monde. La croissance du géant du divertissement s’est accentuée depuis son arrivée en Amérique latine, mais il lui reste encore un pas de plus à franchir: lancera Star, son nouveau catalogue avec du contenu pour adultes déjà disponible dans certains pays. Vérifier quelles séries et quels films pourrez-vous voir et quel est sa date de sortie dans la région.

Le projet Disney + est né pour diversifier une bibliothèque qui compte actuellement une plus grande part de titres pour enfants. Alors que les licences Marvel, Nat Geo et Star Wars élargissaient les options, la société souhaitait aller plus loin et a déjà mis à disposition des variantes pour les plus grandes. Au Europe, Australie, Nouvelle-Zélande et Canada la nouvelle fonction est déjà disponible.

Quand Star on Disney + arrivera-t-il en Amérique latine?

En Amérique latine, la date de sortie prévue est le 31 août 2021 en Argentine, au Chili, en Bolivie, au Pérou, au Paraguay, en Uruguay, en Colombie, en Équateur et au Venezuela.. Là, les utilisateurs doivent payer un prix supplémentaire pour profiter du contenu. Bien que le prix en Amérique n’ait pas dépassé, en Europe, il est commercialisé pour 6,99 euros par mois et 69,99 par an si vous aviez déjà un abonnement à Disney + avant le 23 février. Sinon, la valeur augmentera à 8,99 euros par mois et 89,99 euros par an. Même ainsi, le prix peut varier en fonction des valeurs régionales de chaque pays.







Quel contenu aura Star sur Disney + en Amérique latine?

Star aura plus de 800 titres en 2021: commencera par 250 et prévoit de libérer le reste au cours de l’année. Le nouveau streaming est pris en charge par de grandes sociétés de production telles que: Télévision du XXe siècle, ABC Signature, Fx Productions et Searchlight entre le cinéma et la télévision. De cette façon, vous construirez un catalogue robuste pour vos utilisateurs.

Quels sont les meilleurs films à regarder sur Star sur Disney +?

The Last Night, The Prophecy, Borat, Rushmore Academy, Maximum Speed, Moulin Rouge, Alien Vs. Predator, Deadpool, The War of the Rose, The Hand that Rocks the Cradle, Titanic and Me, Irene et moi-même.

Quelles sont les meilleures séries à regarder sur Star sur Disney +?

Grey’s Anatomy, The Walking Dead, Prison Break, Helstrom, Buffy, The Vampire Slayer, The X-Files, 24, Modern Family, Lost et Scandal.

Liste complète des séries et films sur Star sur Disney +

Des films

| 12 pièges

| 127 heures

| 28 jours plus tard

| 28 semaines plus tard

| 9 jours (2002)

| Duo

| A bas le périscope

| Académie Rushmore

| Air Force One (1997)

| Jusqu’au bout

| Quelque chose en commun

| Quelque chose ne va pas avec Mary

| Alien: le huitième passager

| Résurrection extraterrestre

| Extraterrestre contre prédateur

| Alien3

| Aliens contre Predator 2

| Aliens: Le retour

| Haute fidélité

| A | mort aveugle

| Amour fou (1995)

| Amour fou, amour interdit

| Ana et le roi

| Annapolis

| Avant et après (1996)

| Antwone Fisher

| Arachnophobie

| Armes de femmes (1988)

| Haut et bas

| Australie

| Bootmen

| Borat

| Les garçons ne pleurent pas

| Braveheart

| Entrée par effraction

| Flèche brisée: Alarme nucléaire (1996)

| Cassonade

| Buffy contre les vampires

| Chemin de la perdition

| Casanova (2005)

| Chronique

| Cinderella Man. L’homme qui ne s’est pas laissé renverser

| Cygne noir (2010)

| Cocktail

| Crocodile, un tueur en série

| Cocoon: Le retour

| Commando (1985)

| Avec Air

| Avec amour, Simon

| Conan le barbare

| Condamné (1996)

| Convention à Cedar Rapids

| Coeur rebelle

| Corky Romano: gagne toujours par la main

| Je pense que j’aime ma femme

| Quand un homme aime une femme

| Organismes spéciaux (2013)

| Une question de balles

| Cyrus

| Eau sombre

| Deadpool

| Deadpool 2

| Déjà Vu

| De l’enfer

| Journal d’un scandale

| Dis-moi que ce n’est pas vrai

| Double paires

| Dragonball: évolution

| Dormir avec son ennemi

| L’Alamo: La Légende (2004)

| Le Coyote Bar

| La forêt (2004)

| Le chemin du retour

| Le kangourou (2011)

| Le Bubble Boy

| La couleur de l’argent

| Le conseiller

| Le creuset

| Le défi

| Demain

| Ennemi public n ° 1 … mon père

| La fin de Damien

| Le grand désordre

| Le guerrier # 13

| Le guide des gorges (2007)

| Le gourou, une tentation incontrôlable

| L’incident

| Le négociateur

| Le père de la mariée

| Le plan

| Le protégé

| Le royaume des cieux

| Roi Arthur

| Le secret d’Abbott

| Le dernier roi d’Écosse

| Elle dit toujours oui

| En l’honneur de la vérité

| Sur la corde raide

| À sa place

| Ennemi public

| Entre les boissons

| En attente d’une pause

| E | espionnez comme vous pouvez

| État de siège

| Ce corps n’est pas le mien!

| C’est la guerre

| Eviter

| Exode: dieux et rois

| Fichier X

| Étranges coïncidences

| Hors-jeu

| Coup d’État dans la Petite Chine

| Bonjour, Vietnam

| Merci d’avoir fumé

| Hitchcock

| Hommes d’honneur

| Hot Shots la mère de tout chaos! Coups chauds 2

| Imparable (2010)

| Intime et personnel

| Corps de Jennifer

| Juge Dredd

| Mouvement parfait

| Junon

| Le mariage de ma famille

| La serveuse

| La maison

| La fine ligne rouge (1999)

| Je l’ai trouvée à Hope Springs (2003)

| Livraison

| Guerre de la rose

| Le joyau de la famille

| Le joyau du Nil

| La jungle 2: alerte rouge

| La jungle 4.0

| Mourir dur

| Die Hard: Vengeance

| La Jungle: une bonne journée pour mourir

| Le voleur de livres

| La lettre écarlate

| La Ligue des Messieurs Extraordinaires

| La malédiction de Damien

| La main qui berce le berceau

| La mouche (1986)

| La femme du prédicateur

| La nuit de sa vie

| La prophétie (1976)

| La prophétie (2006)

| Le Rocher

| La dernière nuit

| Vie de Pi

| La vie secrète des abeilles

| Ladykillers

| Calendrier filles

| Les collines ont des yeux

| Séances

| Vie Aquatique

| Bagages légers: 30 jours et 30 mille nuits

| Ce que cache la vérité

| Obsession folle

| Les maîtres du quartier (2012)

| Les Blancs ne savent pas comment le dire

| Les descendants

| Les substituts

| Les Tenenbaums, une famille de génies

| Les Trois Stooges (2012)

| Mauvaise entreprise

| Marée rouge

| Master and Commander: à l’autre bout du monde

| Mariage de commodité

| Max Payne

| Melinda et Melinda

| Esprits dangereux

| Mensonges risqués

| Quelle grande gueule

| Mon père, quel flirt!

| Mon cousin Vinny

| Miami

| Maîtresse Amérique

| Moulin Rouge (2001)

| Mystère, Alaska

| Rien à perdre

| Tu ne peux pas acheter mon amour

| Nuit effrayante

| Folle nuit

| Mariée fugitive

| Ne me quitte jamais

| Océans de feu (Hidalgo)

| Une autre terre

| Pearl Harbor

| Petite Miss Sunshine

| Chasse extrême

| Plan de vol: manquant

| Poltergeist (2015)

| Poudre: énergie pure

| Jolie femme

| Que ne pas faire avec un million de dollars!

| Quiz Show: le dilemme

| Réaction en chaîne

| Je viens de me marier

| Brille dans le noir

| Robin des Bois: Prince des voleurs (1991)

| Roméo et Juliette, de William Shakespeare

| Romy et Michele

| Étincelles rubis

| Film effrayant 4

| Six jours et sept nuits

| Marqué pour la mort

| Signes

| Toujours à vos côtés

| Hors de contrôle (2005)

| Les mots ne sont pas nécessaires

| Solaris

| Vitesse

| Vitesse 2

| Starship Troopers

| Stoker

| Taxi, dérapage total (2004)

| L’Orient

| Le spectacle d’images Rocky Horror

| Le Waterboy

| Les merveilles

| Tina

| Titan AE

| Titanic (1997)

| Tout contre lui

| Travail indésirable

| Transe

| Après le cœur vert

| Trois fugueurs

| Dernier appel

| Ultimatum sur Terre (2008)

| Un tueur quelque chose de spécial

| Une bonne année

| Un coup du destin

| Un mauvais coup

| Une tribu sur la cour

| Allons flics

| Vitesse terminale

| Verdict final

| Veronica Guérin

| Voyage à Darjeeling

| Volcan (1997)

| Le père de la mariée revient

| Wall Street

| Wall Street: l’argent ne dort jamais

| Cheval de guerre

| Win Win (Nous gagnons tous)

| X-files: croire est la clé

| Moi, moi et Irene

Séries

| 24

| 24: Héritage

| 24: Vivez un autre jour

| 9-1-1

| L’anatomie de Grey

| Grand ciel

| Noir-ish

| Os

| Buffy contre les vampires

| Château

| Cinq frères

| Code Noir

| Comment j’ai rencontré ta mère

| Avec amour, Victor

| Cougar Town

| Fichier X

| Famille d’accueil

| Helstrom

| Fils de l’anarchie

| Mars

| Mens-moi

| Famille moderne

| Femmes au foyer désespérées

| Famille Guy

| Perception

| Perdu

| Prison Break

| Résurrection

| Vengeance

| Palissandre

| Scandale

| Sleepy Hollow

| Chutes de neige

| Opposés solaires

| Les surdoués: les élus

| La zone chaude

| La souche

| Les morts-vivants

| Confiance

| Ugly Betty