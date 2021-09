Quand sortira « The Squid Game » 2 sur Netflix

Quand sortira la deuxième saison de « The Squid Game » ? Vu la fin de la première saison de « Le jeu du calmar» (« Squid Game » en anglais), il est inévitable de penser à un deuxième opus, peu importe combien Netflix n’a pas encore statué sur l’avenir de la série sud-coréenne.

Pour que la fiction mettant en vedette Lee Jung Jae, Park Hae Soo et Wi Ha Joon obtienne le feu vert, il faut tenir compte du fait que Dong-hyuk, le créateur de la série, a mis une décennie pour façonner cette histoire et l’amener à les écrans. Cela signifie-t-il qu’une deuxième saison prendra plus de temps que prévu ?

Pour l’instant, il ne reste plus qu’à attendre la réponse officielle de Netflix, ce qui prend généralement quelques semaines pour évaluer l’accueil qu’ont eu leurs productions originales. Bien qu’ils ne partagent pas ces chiffres, ils peuvent influencer le renouvellement ou l’annulation d’une série.

Jung Ho Yeon joue Kang Sae-byeok dans « The Squid Game » (Photo: Netflix)

QUAND SORTIE LA SAISON 2 DE « THE SQUID GAME » ?

La deuxième saison de « Le jeu du calmar« N’a pas encore de date de sortie dans Netflix, mais il est fort probable que les nouveaux chapitres atteindront la plateforme de streaming à début 2023.

Même si tout dépendra du début du tournage. Les enregistrements des premiers épisodes ont été temporairement arrêtés en août 2020 par mesure préventive en raison de la pandémie de coronavirus, il est prévu qu’il n’en soit pas de même avec le nouveau lot d’épisodes.

Peut-être que le renouvellement arrivera fin 2021, ce qui signifie que les enregistrements pourraient commencer dans les premiers mois de l’année prochaine et se poursuivre avec le processus de post-production jusqu’à la mi-2022, et dans le meilleur des cas, le deuxième volet sortira à fin de cette année-là. Sinon, les fans devront attendre 2023.

La saison 2 de « The Squid Game » comprendra-t-elle également une compétition ? (Photo : Netflix)

QUE SE PASSE-T-IL DANS LA SAISON 2 DE « THE SQUID GAME » ?

A la fin de la première saison de « Jeu de calmarGi-hun gagne la partie, mais lorsqu’il rentre chez lui, il découvre que sa mère est morte. Cela ajouté à la culpabilité ne lui permet pas de profiter du prix, mais après avoir rencontré le responsable du jeu et l’avoir vu mourir, il cherche le frère de Sae-byeok, l’emmène chez la mère de Sang-woo et lui remet une grande quantité de de l’argent.

Sur le chemin de l’aéroport pour rencontrer sa fille, Gi-hun voit l’homme qui l’a recruté, mais essaie de le joindre n’obtient qu’une carte avec un numéro dessus. Il appelle pour des renseignements, mais ils l’avertissent qu’il doit monter dans l’avion s’il veut vivre. Cependant, Gi-hun raccroche et revient.

Par conséquent, une deuxième saison de « Le jeu du calmar« J’ai pu suivre le protagoniste, qui a désobéi au dernier ordre et n’est pas monté dans l’avion pour affronter les responsables du jeu et les empêcher de continuer à utiliser des personnes désespérées pour se défendre. Il pourrait également se concentrer sur les survivants du premier jeu ou montrer un nouveau groupe de joueurs prêts à se battre pour leur survie.