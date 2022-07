Quand sortira « Stranger Things 5 » sur Netflix ?

La quatrième saison de la série Netflix « Stranger Things » est terminé, avec la première de ses deux derniers chapitres le 1er juillet. Ainsi, avec de grandes révélations, morts surprenantes et un moment musical emblématique, terminé cet épisode de la production réussie.

En ce sens, beaucoup de gens se demandent quand ils pourront voir de nouveaux chapitres de la fiction et la vérité est qu’ils devront attendre jusqu’à sortie de la cinquième saison de la série télévisée. Par conséquent, ci-dessous, vous savez quand « Stranger Things 5 » sortira-t-il sur Netflix.

QUAND EST LA PREMIÈRE DE « STRANGER THINGS 5 » ?

Bien qu’il n’y ait toujours pas de date de sortie officielle pour la cinquième saison, nous pouvons prendre le lancement des tranches précédentes comme référence. On sait, par exemple, qu’il a fallu deux ans pour créer la quatrième saison, qui a été publiée en deux volumes : le premier, le 27 mai ; le second, le 1er juillet 2022. Ceci, compte tenu des retards compréhensibles dus à la pandémie de COVID-19, qui l’ont fait filmer jusqu’en septembre 2021.

Ainsi, compte tenu du fait que la cinquième saison n’a pas encore commencé à être enregistrée, le temps consacré au long travail de post-production sur les effets visuels et d’autres aspects du tournage, Il est possible que « Stranger Things 5 » sorte fin 2023, ou, à défaut, en 2024, via Netflix. Nous attendrons donc la confirmation officielle de la plateforme de streaming et de l’équipe de production de cet opus.

Il est possible que « Stranger Things 5 » sorte fin 2023, ou, à défaut, en 2024 (Photo : Netflix)

EN QUELLE ANNÉE SE DÉROULERA LA CINQUIÈME SAISON DE « STRANGER THINGS » ?

Le créateur Ross Dufferselon TVLinea annoncé le 7 juin que la cinquième saison de «choses étranges» n’aura pas lieu immédiatement, après les événements de la finale de la saison 4. Selon le créateur, l’alternative du saut dans le temps est l’option la plus valable, puisque les acteurs principaux ont grandi et que leurs âges devraient être davantage alignés sur les événements de l’intrigue. .

Ainsi, il a assuré qu’il aurait aimé enregistrer les épisodes 4 et 5 ensemble. Cependant, il n’y avait aucun moyen réalisable de le faire. « Ce sont toutes des discussions que nous allons avoir avec nos scénaristes »assuré.

LA CINQUIÈME SAISON SERA-T-ELLE LA DERNIÈRE DES « STRANGER THINGS » ?

Aussi, les frères Cancre ont confirmé que la saison 5 sera la dernière de la série. Selon eux, ils cherchent à clore ainsi l’histoire de Onze, Mike, Max et compagnie dans la ville de faucons et le ‘À l’envers’.

Cependant, ce ne sera pas la dernière production de la franchise. Comme ils l’ont déclaré, il existe d’autres comptes dans le monde de « choses étranges» qu’ils aimeraient explorer dans une éventuelle série dérivée : « Il y a encore tellement d’histoires passionnantes à raconter dans le monde de Stranger Things. Nouveaux mystères, nouvelles aventures, nouveaux héros inattendus »ils se sont manifestés.

« Nous pensons que tout le monde, y compris Netflix, ils seront surpris quand ils entendront le concept, parce que c’est très, très différent. En quelque sorte, finn loup-garou, qui est un garçon fou et intelligent, a correctement deviné de quoi il s’agirait. Mais à part Finn, personne d’autre ne le sait !ont-ils révélé.

LE CAST DE « STRANGER THINGS 5 »

Concernant le casting de cette saison, on sait que la grande majorité du casting principal reviendra pour ce nouvel opus de la célèbre série télévisée de Netflix.

Millie Bobby Brown (Onze / Onze)

Finn WolfhardMike Wheeler

Sadie Sink (Max Mayfield)

Caleb McLaughlin (Lucas Sinclair)

Noah SchnappWill Byers

Gaten Matarazzo (Dustin Henderson)

Maya HawkeRobin Buckley

Joe Keery (Steve Harrington)

Natalia Dyer (Nancy Wheeler)

Charlie HeatonJonathan Byers

Brett GelmanMurray Bauman

David Harbour (Jim Hopper)

Winona Ryder (Joyce Byers)

Cara Buono Karen Wheeler

Priah FergusonErica Sinclair

Jamie Campbell Boweracteur qui joue Vecna ​​/ Henry Creel / Numéro 1 pourrait également revenir pour cette saison. Cependant, il convient de préciser que son retour doit être confirmé par des sources officielles.