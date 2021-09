Quand sortira le film de Tini avec Jackie Chan ?

Tini Stoessel est sans aucun doute l’un des artistes les plus importants du moment en Argentine. Avec ses chansons qui résonnent tellement l’Amérique latine comme dans L’Europe , le EX Violetta il a su se tailler une place dans le monde de la musique internationale. Cependant, elle n’oublie pas ses débuts d’actrice et en 2018 tourné un film dramatique qui avait Jackie Chan en tant que réalisateur et scénariste. On n’a plus jamais connu sa première, mais un morceau excite déjà ses fans.

Tini Stoessel sur le tournage de The Diary (IMDb).



Il y a trois ans, Tini était invitée à l’émission Court par Lozano (Telefé) et a commenté : «je tournais dans La Chine en Shanghai. Jackie Chan est une bête, une éminence. Je ne sais pas comment tout cela m’est arrivé”. Et pour apaiser la curiosité de chacun, il raconte comment il s’est impliqué dans le projet : «je fais habituellement moulages et la production a vu l’une des auditions que j’ai faites pour un autre film avec un personnage similaire. Ils ont aimé et ils m’ont choisi”.

Comme il s’est passé, c’est le premier film dramatique réalisé par l’acteur expert en arts martiaux. il sera intitulé Le journal intime et il sera chargé avec Romance situé dans le années 30. « Ce fut une expérience très agréable et enrichissante. Il en sait beaucoup, il est très humble et très affectueux», a encore remarqué Martina Stoessel, qui a fait ses débuts à la télévision avec le projet Disney Channel, Violetta.

The Diary est le premier film dramatique réalisé par Jackie Chan (IMDb).



De plus, le propriétaire de hits comme Me mentir avec María Becerra, il a déclaré : «Dans le film je devais parler en anglais, j’ai donc appris au dialogue à paraître aussi naturel que possible et à ne pas sembler forcé”. Le film a terminé son tournage en Prague et, comme Tini elle-même l’a laissé entendre, elle avait des scènes dans lesquelles elle devait avoir chanter. Pourtant, le projet qui a abouti en 2018 n’a jamais vu le jour et ses fans commencent déjà à s’inquiéter.

Le film de Tini Stoessel arriverait plus tôt que prévu (Instagram @tinistoessel).



En novembre 2020, Tini a été interviewé sur Les anges du matin (El Trece) et a expliqué : «Je suppose qu’avec tout ce qui s’est passé (la pandémie de Covid-19) Il devait être tard. Je ne sais pas quand ils prévoient de le sortir, sûrement sous peu. Un an peut s’écouler comme cinq. Ce sont des choses qui arrivent au cinéma”. Mais il semble que ce soit moins que prévu : ses fans ont découvert qu’en IMDb la date est stipulée pour 2022 et aurait la présence de Kevin Kline, Nah Centineo et Andy Lau.