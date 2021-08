Quand sortira le documentaire Nikki Grahame ?

La personnalité de la télévision et mannequin, Nikki Grahame, sera commémorée dans un nouveau documentaire sur Canal 4.

L’ancien Grand frère la candidate est décédée en avril 2021 et le nouveau documentaire unique de 60 minutes célébrera sa vie et travaillera avec des images d’archives, des films personnels et des interviews avec ses proches.

« Nikki était bien plus qu’une candidate de télé-réalité et j’ai hâte de célébrer sa courte vie dans ce documentaire », a déclaré sa mère, Sue Grahame. « Ce sera difficile, mais Nikki était une fille spéciale – gentille et intelligente avec le plus grand cœur. »

Qui est Nikki Grahame ?

Nikki Grahame, née le 28 avril 1982 à Watford, au Royaume-Uni, était une personnalité de la télévision britannique, mannequin et auteur.

Grahame était connue pour son apparition sur Grand frère en 2006, où elle a été rapidement reconnue par ses crises de colère et ses coups de gueule dans Diary Room ; sa diatribe « qui est-elle » est devenue célèbre.

Nikki Grahame dans la chambre de la nouvelle maison Big Brother à Borehamwood, Hertfordshire avant le début de l’affrontement entre le Royaume-Uni et les États-Unis Celebrity Big Brother en 2015. (Crédit : PA)

Avant d’apparaître dans l’émission de télé-réalité, Grahame, une actrice en herbe, est apparue en tant que figurante sur Eastenders et a joué la femme d’un footballeur dans Équipe de rêve.

Elle a également concouru sur ITV Rendez-vous à l’aveugle en 2004 et a participé à Miss Hertfordshire la même année.

De quoi Nikki Grahame est-elle morte ?

Grahame luttait contre le trouble de l’alimentation depuis plus de 30 ans et elle a atteint un point de crise lors du troisième verrouillage national au Royaume-Uni.

Le nouveau Canal 4 Le documentaire révélera les complexités de l’anorexie et l’impact que cette maladie cruelle et incomprise peut également avoir sur les proches de la victime.

Nikki Grahame arrive à la Smart Girls Fake It-Party au London Film Museum, County Hall à Londres en 2012. (Crédit : PA)

Grahame a parlé de ses batailles contre le trouble de l’alimentation dans ses livres, Mourir pour être mince : la véritable histoire de ma bataille de toute une vie contre l’anorexie (2009) et Fragile : La véritable histoire de ma bataille de toute une vie contre l’anorexie (2009).

Dans ses livres, elle décrit comment son trouble de l’alimentation découle de son acceptation dans une équipe de gymnastique compétitive. Une fille lui a dit dans les vestiaires qu’elle avait un « gros cul » et que cela faisait partie d’une chaîne d’événements qui a fait que Grahame se sentait gênée et avait besoin d’être parfaite.

« Etant comme j’étais, je ne pouvais pas être heureuse à moins d’être la meilleure de l’équipe et malheureusement il y avait des filles là-bas qui étaient clairement meilleures que moi », a-t-elle écrit dans Fragile. « L’une des autres filles se tenait derrière moi, me regardant, quand elle a soudainement dit : ‘N’as-tu pas un gros cul, Nikki ?' »

« Et je suppose que c’est comme ça que tout a commencé. Quelque part dans mon cerveau de sept ans, j’ai commencé à penser que pour être meilleure en gymnastique et pour être plus populaire, je devais être mince », a-t-elle expliqué.

« Et parce que je ne voulais pas seulement être meilleur que je ne l’étais en gymnastique, mais être le meilleur, alors je ne pouvais pas juste être maigre. Oh non, je devrais être les plus maigre », a-t-elle ajouté.

Quand le documentaire de Nikki Grahame sort-il sur Channel 4 ?

Une date de sortie n’a pas encore été fixée pour le documentaire, mais nous vous informerons dès qu’il y aura une mise à jour.