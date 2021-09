Quand sortira le deuxième volet de La Casa de Papel 5 et de quoi parlera-t-il ?

Color Baby - Scooter pour enfants 5 ans trottinette acrobatique roues aluminium 10 cm cb riders

En quoi consiste-t-il? Réalisez des cascades incroyables avec le scooter Stunt Rider Acrobatic Pro CB RIDERS et conquérez l'asphalte avec 2 roues! Sa structure est parfaite pour les premières expériences avec des scooters acrobatiques. sa pince inférieure est à double boulon pour une plus grande résistance dans les virages. Ses poignets sont renforcés de caoutchouc pour une prise en main beaucoup plus confortable à chaque mouvement. Il dispose d'un frein de sécurité sur la roue arrière pour freiner avec le pied facilement et rapidement.Que apprennent-ils? Les scooters pour enfants à 2 roues sont parfaits pour améliorer l'autonomie du petit et avoir un plus grand contrôle sur son corps. Ils renforcent les réflexes, développent la mobilité globale et exercent une orientation spatiale, en plus de favoriser le jeu en extérieur. Ce qu'il faut savoir Les scooters CB RIDERS sont fabriqués en aluminium de qualité qui offre plus de résistance et de légèreté. Ce modèle mesure 65x41x80 cm (la