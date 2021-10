in

Sex Education est l’une des meilleures nouvelles émissions originales de Netflix, ce qui est assez évident. Chaque fois qu’un nouvel épisode est publié sur Netflix, les fans de la série pour adolescents affluent vers le service de streaming pour découvrir ce que les élèves de l’école secondaire Moordale sont impliqués dans la saison à venir. Après avoir vu la troisième saison, nous attendons avec impatience la saison 4 de Sex Education.

La saison 3 de Sex Education a fait ses débuts via le streamer en septembre. 17 et, à cette époque, l’émission de télévision n’a pas été renouvelée pour la quatrième saison. Heureusement, lors du TUDUM de Netflix, un événement basé sur les fans TUDUM en septembre. 25, le bien-aimé Netflix Original a été renouvelé pour une saison supplémentaire.

La populaire émission pour adolescents a reçu une annonce de renouvellement huit jours seulement après les débuts de sa troisième saison sur Netflix. Si cela ne montre pas à quel point la série est populaire et réussie, il n’y a rien que je puisse imaginer d’autre.

Malheureusement, l’émission n’a été renouvelée qu’un mois auparavant, il est absolument impossible que la quatrième saison soit diffusée sur Netflix en novembre 2021. Il n’est pas clair si le tournage a commencé. Si nous sommes honnêtes, nous ne nous attendons pas à ce que la prochaine saison commence en 2021.

La production et la post-production peuvent toutes deux prendre beaucoup de temps. La date de sortie de 2022 est donc plus probable. Il est également rare de voir Netflix sortir deux saisons d’une nouvelle émission la même année. Cela se voit généralement dans les séries animées.

C’est dommage que nous ne puissions pas voir les étudiants de Moordale revenir à l’action dans un avenir proche, mais au moins nous savons qu’ils reviendront. Reste à savoir quand sera la date de sortie.

Quand sortira la saison 4 de Sex Education ?

Si Netflix reste fidèle à sa méthode habituelle de sortie de nouvelles saisons de ses émissions originales et qu’il n’y a pas de retard dans le tournage, nous pourrions voir la quatrième saison disponible sur Netflix d’ici septembre 2022. Nous avons dérivé cette date sur la base de lorsque la saison 3 est sortie sur le service de streaming.

La saison 3 est sortie sur Netflix en septembre. 17th 2021. Netflix lance généralement de nouveaux épisodes de leurs émissions à un an d’intervalle, donc la date de sortie de septembre 2022 est probablement. Mais, il y a une chance que la saison à venir arrive plus tôt ou plus tard que ce que nous avons prédit.

