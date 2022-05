Quand sortira la bande-annonce de Black Adam ? Dwayne Johnson répond

Black Adam est l’une des grandes premières de l’Univers étendu DC pour le 21 octobre prochain de cette année, lorsque le personnage chargé de Dwayne Johnson changer à jamais la hiérarchie de pouvoir de la marque et aussi accompagner dans cette nouvelle histoire les membres de la Société de justice d’Amérique. Un combo qui sera sûrement irrésistible pour les adeptes de cet anti-héros.

Dwayne Johnson saisir toutes les occasions qui s’offrent à vous pour augmenter le engouement pour ce projet. Maintenant, il a écrit dans les réseaux : « Le trône de Black Adam. Pour les millions d’entre vous qui connaissent votre mythologie, comprenez la signification et le pouvoir de ce trône. Je me suis promis de ne pas m’asseoir dessus tant que nous n’aurons pas tourné la scène réelle où Black Adam a gagné le droit de prendre son lieu saint en haut. ».

Quand verrons-nous la bande-annonce de Black Adam ?

Ensuite, l’interprète populaire a poursuivi son histoire: « Son trône est un gros problème. Donc j’ai toujours assis mon gros cul sur les marches et j’ai fait mes devoirs. Nous avons finalement tourné le moment emblématique et quel moment ce fut. Première mondiale de la bande-annonce de Black Adam le 8 juin ». par ici « Le Rocher » Johnson nous prépare à l’avancée de ce film tant attendu du fandom de Bandes dessinées DC.

Il a également eu le temps pour l’acteur de faire référence au réalisateur du film, Jaume Collet-Serra, qu’il a mis en avant pour sa capacité à trouver « coeur et âme » dans leurs projets ensemble. Rappelons-nous : ils ont déjà filmé Croisière dans la jungle. A cette occasion, The Rock a également souligné comment la décision avait été prise de travailler avec lui dans Black Adam, « Dirty Harry » de super-héros, selon le cinéaste. L’idée des deux créer un nouveau paradigme dans ce sens.

« Un Dieu impitoyable et imparable qui vit selon un code pour protéger sa famille et son peuple » étaient les mots que tu as choisis Dwayne Johnson pour décrire votre personnage. Ils vous accompagneront sur Black Adam un casting avec des noms propres comme Pierce Brosnan jouant Doctor Fate, Noah Centineo comme Atom Smasher, Aldis Hodge comme Hawkman, Sarah Shahi comme Isis et Quintessa Swindell comme Cyclone.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂