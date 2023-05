Quand sortira Bleach: Thousand-Year Blood War Part 2 ?

Animé

La deuxième partie de Bleach : TYBW arrive et nous avons déjà les principaux détails de sa première. Sachez quand il sera disponible !



© IMDbVoyez quand la deuxième partie de Bleach arrivera : TYBW.

Bleach : guerre sanglante de mille ans créé en octobre 2022 et est venu au service de streaming Étoile+ en février de cette année, bien qu’il l’ait fait avec une première tranche d’épisodes. La série animée qui couvre l’arc final du manga de Tite Kubo a été acclamée par les fans et nous vous disons ici que la date de première de la partie 2 des épisodes a déjà été confirmée. Quand ce sera ?

Dans cette partie de l’histoire, l’intrigue se situe après la bataille avec Aizen, où la soul society est attaquée par un groupe de quinties pour le massacre perpétré par eux il y a quelques années, où Ichigo et ses amis devront retourner à le monde des esprits pour défendre Rukia et ses anciens compagnons de combat. Découvrez la nouvelle bande-annonce !

+Quand est-ce que la partie 2 de Bleach : guerre sanglante de mille ans

Avant la sortie des premiers chapitres, ils avaient annoncé que le programme reviendrait en milieu d’année, mais sans le préciser. Au cours des dernières heures, il a été confirmé que Bleach : guerre sanglante de mille ans, partie 2 – La séparation Il sortira le 8 juillet. et il peut être vu à travers la plate-forme Star+ en Amérique latine et Disney+ en Espagne.

Bien qu’aucun synopsis n’ait été publié, la partie 2 tournera autour d’Ichigo se battant à nouveau et d’un nouveau conflit après que Yhwach ait nommé Ishida comme son nouvel héritier. Les Shinigami et les Sternritters sont prêts à se battre. Comme on le voit dans sa bande-annonce, Ichigo s’occupera de la tradition Uryū et remettra ses deux nouvelles épées.

Pour le moment, ils n’ont pas confirmé le nombre d’épisodes de la partie 2 de Bleach : Guerre sanglante de mille ans – La séparation, mais on pense qu’il durera comme le premier opus avec 13 chapitres. D’autre part, il a été révélé que l’ouverture est en charge du wod du groupe de rock avec le thème « ÉTOILES » qui s’entend dans sa bande-annonce.

