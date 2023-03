Quand sort Trolls 3 au Mexique et en Amérique latine ?

Images universelles

Un troisième volet de la saga des Trolls arrive en salles et une nouvelle bande-annonce vient de sortir. Quand sera-t-il disponible en salles ?

© IMDbQuand sort Trolls 3 au Mexique et en Amérique latine ?

Depuis 2016, DreamWorks Animation a développé l’une des franchises d’animation pour enfants les plus appréciées : les trolls. La saga, qui comprend également des séries télévisées, est un succès auprès des téléspectateurs et c’est pourquoi cette année l’histoire se poursuivra avec le troisième volet. Trolls 3 : le gang est monté, comme il était intitulé en Amérique latine. Quand sort-il en salles?

Les Trolls (2016) et Trolls 2 : Tournée mondiale (2020) ont réussi au box-office, menant à une nouvelle suite d’ Universal Pictures qui a été annoncée fin 2021. En décembre 2022, il a été confirmé que Anna Kendrick reviendrait en tant que Poppy, ainsi que Justin Timberlake dans le rôle de Ramón. Après un processus de post-production, une nouvelle avance est sortie que vous ne pouvez pas manquer. Regarde ça!

+Quand sort Trolls 3 ?

Ce long métrage d’animation est prévu aux États-Unis pour le 17 novembre, mais il y a une bonne nouvelle : arrivera plus tôt en Amérique latine. Tel que rapporté par Universal Pictures, le film troll 3 sortira le 12 octobre en Argentine, au Paraguay, en Uruguay, au Brésil, en Colombie, au Pérou et au Venezuela. Pour sa part, au Mexique, en Bolivie, au Chili et en Équateur arrivera le 26 octobre. Quant au reste de l’Amérique centrale, il est attendu pour le 16 novembre.

De quoi s’agit-il? Poppy et Ramón sont maintenant en couple. Alors qu’ils apprennent à se connaître, Poppy découvre que Ramón a un passé caché. Il manquait autrefois à son groupe de garçons préféré, BroZone, mais le groupe et la famille se sont dissous alors que Ramón n’était encore qu’un bébé, et il n’a pas revu ses frères depuis. Tout change lorsque Floyd, l’un des frères de Ramón, est kidnappé pour ses talents musicaux par de méchantes pop stars et qu’ils se lancent dans un voyage pour réunir la famille et sauver leur bien-aimé.

Comme nous l’avons mentionné, Anna Kendrick et Justin Timberlake sont de retour pour exprimer Poppy et Ramón, mais il y a plus de membres dans leur distribution. Dans Trolls 3 : le gang est monté vous écouterez aussi Amy Schumer (Velours), Andrew Rannel (Vernis), camila cabello (En direct), Zosie Mamet (Ondulation), RuPaul Charles (Mlle Maxine), essayer sivan (Floyd), Éric André (Jean Dory) daveed diggs (Bruce) et Kid Cudi (Argile), entre autres.

