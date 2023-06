Quand sort le nouvel épisode ? "Jours du Coq" sur HBO Max ?

HBO Max

La deuxième saison de « Días de Gallos » est arrivée sur HBO Max. Dans Spoiler, nous vous disons quand les nouveaux épisodes sont publiés.



La deuxième saison de Días de Gallos est arrivée sur HBO Max.

Ce 15 juin créé en HBO Max pour tous l’Amérique latine la deuxième saison de « jours de coqs » fiction jeunesse basée sur le monde du freestyle qui suit la vie de Rafa (Ángela Torres) et Leon (Ecko). Pour le moment, seuls les trois premiers épisodes sont disponibles.

L’histoire créée par Hernán Guerschuny cela commence six mois après la dernière chose qui se passe dans le premier épisode. Les protagonistes se séparent initialement, cependant, il y aura un événement tragique qui les réunira à nouveau pour vivre une nouvelle aventure ensemble.

« Confrontés à une perte inattendue, Andy, Rafaela et León partiront à l’aventure pour découvrir leurs propres chemins, réaliser leurs rêves et se battre pour leurs vrais désirs. Le plus grand défi sera de rester ensemble. » décrit le synopsis officiel. Le casting comprend également Tomás Wicz, Roma, Franco Rizzaro, Nacho Quesada, Stuart, Cacha, Klan, Carlos Portaluppi, Paola Barrientos, Diego Domínguez et Andrea Garrote, entre autres.

+Quand le nouveau chapitre de « Días de Gallos » est-il diffusé sur HBO Max ?

La deuxième saison de « Días de gallos » se compose de neuf épisodesd’une durée d’environ 45 minutes chacune. Le quatrième, actuellement indisponible, sortira jeudi prochain, le 22 juin.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?