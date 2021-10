+ Quand sort la sixième saison d’Outlander ?

Étranger C’est l’une des fictions les plus populaires de ces dernières années et nous approchons de son retour pour la sixième saison, qui s’est achevée avec divers désagréments dus à la pandémie de Coronavirus. Cette histoire était du passé, puisqu’hier, ils nous ont présenté leur première bande-annonce et les fans l’ont fait écho sur les réseaux en laissant plusieurs messages, dans lesquels la question ressortait : Quand sera-t-il diffusé ?

La crise sanitaire a été le grand méchant de plusieurs productions cinématographiques et télévisuelles au cours de la dernière année et demie, car réunir un grand groupe de personnes au même endroit pouvait être risqué en raison d’éventuelles infections. Cependant, le créateur de l’émission, Ronald D. Moore, a décidé de protéger l’ensemble d’enregistrement avec son propre laboratoire anti-Covid, dans lequel ils ont dépensé plus de 200 000 dollars, et ont pu continuer de la même manière que la normale.

Le tournage a culminé à la fin du mois de mai de cette année et le 1er juin, il a été annoncé à l’occasion de la Journée de l’étranger, qui célèbre la parution du premier livre de la saga de Diane Gabaldon. Après quelques mois sans nouvelles ce week-end les stars de la série étaient au Comic-Con de New York et a présenté le premier aperçu de la sixième tranche. « Ça commence »dit Claire Fraser alors que la guerre révolutionnaire éclate dans le Nouveau Monde. Vérifiez-le ici à nouveau!

Le seul synopsis connu à ce jour est celui fourni par Variety : « Construire un foyer dans le Nouveau Monde n’est en aucun cas une tâche facile, en particulier dans la campagne sauvage de la Caroline du Nord, et peut-être plus important encore, pendant une période de bouleversements politiques dramatiques. Les Fraser luttent pour maintenir la paix et prospérer au sein d’une société qui , comme Claire le sait bien, marche sans le savoir vers la Révolution. Dans ce contexte, qui annonce la naissance de la nouvelle nation américaine, Claire et Jamie ont construit une maison ensemble sur Fraser’s Ridge. Maintenant, ils doivent défendre cette maison, établie sur des terres concédées par la Couronne, non seulement des forces extérieures, mais aussi des luttes et des conflits croissants dans la communauté dont ils ont la charge « .

+ Quand sort la sixième saison d’Outlander ?

Comme indiqué début juin et ce week-end au New York Comic-Con, La saison 6 d’Outlander sera diffusée début 2022. Pour le moment, aucune date exacte n’a été officialisée, mais sachez que son lancement consistera en un épisode de 90 minutes, dans une livraison qui ne comportera que huit chapitres. On ignore encore quand il sera disponible sur Netflix, mais sûrement d’ici la mi-2023.

