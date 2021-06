Quand sort la sixième saison de This is Us ?

C’est US était vrai pour former et a terminé sa saison 5 avec une énorme incertitude dans son intrigue. La clôture de l’épisode 16 diffusé le 25 mai laissé ouvert diverses possibilités pour les chapitres à venir et la série n’a pas tardé à susciter des attentes. Immédiatement publié la bande-annonce officielle du sixième opus et les fans ont hâte de le voir. Quand arrivera-t-il sur l’écran Star ?

Les épisodes qui se sont terminés la semaine dernière signifiaient tout un défi pour la production dirigée par le créateur Dan Fogelman. La pandémie de coronavirus a fortement affecté les plans et a même contraint les tournages à s’arrêter à mi-parcours. Bien qu’ils aient dû enregistrer deux chapitres de moins que les 18 habituels, Ils se sont concrétisés et la bonne nouvelle est que la suite est assurée.

Bande-annonce officielle de la sixième saison de This is US







La sixième saison de This is US sera la dernière

« Ce sont les États-Unis qui se préparent à dire au revoir. La saison dernière, à venir », étaient les mots de l’événement pour présenter les scènes de l’avant-première officielle des épisodes qui donneront une clôture définitive à l’histoire. Alors que des acteurs comme Justin Hartley ont avoué qu’ils ne veulent jamais mettre fin à la série, la saison prochaine sera officiellement leur dernière.

Fogelman a une intention très précise concernant la vie que This is US devrait avoir et la décision a déjà été prise. « Nous n’avons jamais prévu de faire une série télévisée qui durerait 18 saisons. Nous avons un plan très simple. », a-t-il déclaré au Hollywood Reporter en 2019.

Quand la sixième saison de This is US est-elle diffusée sur Star ?

Frances Berwick, présidente des réseaux de divertissement chez NBC, a confirmé le calendrier de sortie et localisé This is US début 2022. « Nous savons que dire au revoir aux Pearson sera assez difficile, et nous voulions offrir aux fans le plus ininterrompu possible. », Il a indiqué à propos de la série qu’elle commencera à tourner à l’été américain.

Une nouvelle plateforme pour regarder This is US

Depuis le 31 août, les fans de la région auront une nouvelle option pour regarder l’émission. Star + Latin America arrivera en tant que contenu pour adultes en streaming de Disney et inclura le succès de la famille Pearson.