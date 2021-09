Rick et Morty a terminé sa cinquième saison ce lundi sur le service de streaming HBO Max avec les premières des épisodes 9 et 10, qui sont arrivées en même temps, dans une clôture de livraison inédite. Comme d’habitude, les fans ont vécu des moments passionnants et des révélations uniques, que nous vous avons déjà expliqué. La bonne nouvelle est qu’il y en aura beaucoup plus et la question est maintenant : Quand arrive le sixième versement ?

Le programme Adult Swim, intégré au catalogue de la plateforme WarnerMedia, a débuté sa saison 5 le 20 juin et s’est poursuivie sans interruption jusqu’au 8 août, car il a été décidé de faire une petite pause pour préparer les deux derniers chapitres intitulés « Oublier Sarick Mortshall » et « Rickmurai Jack », au cours d’une année au cours de laquelle la pandémie de coronavirus a affecté son lancement sur l’écran de natation pour adultes.







Les fans ont été témoins d’une nouvelle partie de l’histoire de la comédie de science-fiction, où les protagonistes ont commencé à suivre leur propre chemin. Malgré cette insistance, Rick et Morty reviennent pour une nouvelle aventure qui les mènera à La Citadelle, où nous avons le retour du mal morty, qui réalise un plan stratégique pour laisser son passé derrière lui et commencer une nouvelle vie.

Les fans sont clairs sur le fait que la production prend généralement son temps pour sortir ses chapitres, et c’est quelque chose que l’on peut remarquer en voyant qu’en huit ans il n’y a que cinq saisons. La vérité est qu’il y a une couverture de tranquillité après une déclaration de natation pour adultes 2018, dans laquelle ca confirmé que la série avait été renouvelée pour 70 autres épisodes, dont nous avons déjà vu 20. C’est-à-dire, Il reste 50 autres à arriver dans les cinq prochaines livraisons.

+ Quand sort la sixième saison de Rick et Morty ?

Pour le moment, Adult Swim n’a pas annoncé quand les épisodes de la sixième saison seront disponibles, mais on peut supposer que ce sera au deuxième trimestre 2022, comme cette année. Ceci compte tenu du fait que les temps semblent s’être installés et que l’un de ses créateurs, Dan Harmon, a assuré que la quarantaine COVID-19 était positive pour la production et ils ont fonctionné sans problème.