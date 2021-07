Quand sort la saison 2 de La cuisinière de Castamar ?

Ni Elite ni La Casa de Papel : la série espagnole qui vient de captiver Netflix s’appelle Le cuisinier de Castamar. La série créée par Tatiana Rodríguez surprend depuis son arrivée chez le géant du streaming et il est parmi les plus regardés dans le monde. De tels chiffres suggèrent que la plateforme renouvellera le programme pour une saison de plus. C’est confirmé? Quand serait-il publié ?

Selon les données fournies par Flixpatrol, La Cocinera de Castamar se classe au troisième rang des plus vues de la planète derrière Virgin River et Sex/Life. La tendance se répète en Amérique latine car elle se situe dans le Top 10 du Mexique à l’Argentine. Curieusement, en Espagne, il n’est pas parmi les plus choisis et il y a une raison à cela.







Comme pour le LCDP, la série a été diffusée à l’origine sur Antena 3 (en plus d’Atresplayer Premium), mais dans ce cas, ses chapitres ont été publiés sur Netflix une semaine après leur diffusion. Sa dernière diffusion a eu lieu le 9 mai 2021, donc Les fans espagnols l’ont déjà apprécié.

Quand sort la deuxième saison de La Cocinera de Castamar ?

Les 12 épisodes de La Cocinera de Castamar Ils sont basés sur le roman homonyme de Fernando J. Múñez et en principe il a une fin fermée. Le livre était un best-seller, mais l’auteur n’a pas fait d’autre suite. Au lieu de cela, il a sorti une autre histoire d’époque appelée « Les dix étapes » que cela n’avait rien à voir avec son premier succès.

De cette manière, la possibilité d’une deuxième saison dépend exclusivement de Netflix (Comme il l’a fait avec La Casa de Papel). Si le géant du streaming veut sauver l’intrigue et produire intégralement l’histoire, de nouveaux épisodes sont possibles. Sinon, les fans voudront continuer l’intrigue.