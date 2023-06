Quand sort la deuxième saison de Spy X Family ?

Project X Paris Doudoune unie courte - Couleur - Bleu, Taille - XL

On sort les incourtounables de saison. Et pour ça, quoi de mieux qu'une doudoune courte. Alliant confort et style cette pièce est matelassée. Elle possède tous les attributs hype pour des outfits trendy hivernaux. - Deux poches - Fermeture zip - Taille normalement (choisir votre taille habituelle) - 100% Polyester, doublure 100% Polyester - Le mannequin mesure 1.70m pour 60kg et porte du M