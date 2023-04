HBO MAX

Maison du Dragon C’était l’une des séries les plus importantes sur HBO Max en 2022 et maintenant les fans attendent sa deuxième saison. Quand est-ce que ça sort ?

©IMDBEmma D’Arcy dans La Maison du Dragon

Après le succès de Game of Thronesla première de son spin-off, Maison du Dragon sur HBO Max, c’était une fureur pure et simple. La série, lancée en 2022 sur la plateforme de streaming, est devenue l’une des meilleures premières, attirant plus de 10 millions de téléspectateurs. Et la même chose s’est produite avec son dernier épisode, qui a attiré le même nombre de fans.

Cependant, la vérité est que la fermeture de Maison du Dragon Il a laissé ses fans en vouloir plus. Pour cette raison, la production n’a pas hésité à annoncer rapidement sa deuxième saison. Même si, après tant de mois, la grande intrigue est maintenant de savoir quand, enfin, il sortira en streaming.

Quand sort la deuxième saison de House of the Dragon ?

Malgré l’insistance des fans, Il n’y a toujours pas de date de sortie officielle pour la deuxième saison de Maison du Dragon. Cependant, il existe déjà différentes spéculations à cet égard que le même directeur de contenu de HBO a confirmées. Ils indiquent que la série ne pourrait arriver qu’en 2024.

Il parait, la deuxième saison de cette bande pourrait être placée à l’été 2024. Il faut se rappeler que le premier a mis 10 mois pour finir le tournage, sans compter la post production et l’ajout d’effets spéciaux. Dès lors, sa deuxième édition suit le même chemin, d’autant que son tournage débutera entre fin avril et début mai.

De plus, Casey Bloys, directeur du contenu de HBO, a déclaré : « Ne vous y attendez pas en 2023 ». Cependant, au-delà de cela, tout indique que la série aura le même niveau de production, mais pas avec autant d’épisodes, puisque cette fois il n’en aura que huit, deux de moins que la première partie.

