Quand sort la deuxième saison de Demon Slayer : Kimetsu no Yaiba ?

L’une des séries les plus populaires de ces dernières années est Tueur de démons : Kimetsu no Yaiba, reconnaissance qui l’a fait valider après la première de son film, « Le train infini ». En général, les critiques ont été positives à propos de ce film, qui a laissé des moments choquants et tristes à la fois chez des millions de fans. L’attente devient de plus en plus grande, et C’est pourquoi ici, nous vous disons quand la deuxième partie de l’anime arrivera.

On sait que le manga a plus de 100 millions d’exemplaires en circulation rien qu’au Japon, mais le succès s’est poursuivi avec la sortie de sa cassette. Ce qui est certain, c’est que dans la nation japonaise, il a déplacé Spirited Away de la première place et est devenu le film le plus rentable de tous les temps. Un record similaire à celui qu’il a obtenu aux États-Unis, en tant que film international le plus rentable.

+ Que sait-on de la deuxième saison ?

Après le succès remporté par l’anime en juillet 2019 et le long métrage à travers le monde, la société de production Ufotable a confirmé la deuxième saison de Demon Slayer en février de cette année. Là, ils ont annoncé que l’adaptation serait la Arche du quartier des divertissements ou alors Arche du quartier rouge, le huitième arc du manga et l’un des préférés des lecteurs.

Pour cette deuxième partie, Tanjiro, Nezuko, Zenitsu et Inosuke s’infiltrent dans les quartiers urbains, où les gens ne connaissent rien aux démons.. C’est pourquoi les chasseurs se joindront Tengen Uzui, Hashira of Sound, pour l’aider à retrouver ses femmes. De plus, il est prévu que Allons visiter la maison de la famille Rengoku, Pilier de la Flamme qui est mort dans le film « Le train infini ».







+ Quand la deuxième saison de Demon Slayer est-elle diffusée ?

La première bande-annonce présentée par Ufotable a confirmé que la deuxième saison sera diffusée en 2021, même si pour le moment ils n’ont pas révélé de date exacte. Certaines rumeurs prétendent que Kimetsu no Yaiba anime partie 2 à venir en octobre, mais il n’y a toujours pas de certitude officielle.