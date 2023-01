Quand sort chacun des épisodes de The Last of Us ? guide complet

HBO Max

Vu le succès du premier épisode de The Last of Us, regardez les dates de sortie de chaque chapitre.

©IMDBLa série HBO Max aura un total de 9 épisodes dans la première saison

Le dernier d’entre nous a fait ses débuts il y a quelques jours à peine avec plus de 4,7 millions de téléspectateurs et, vu le succès, non seulement les gens se demandent quand sortira le deuxième chapitre, mais à chaque fois il y aura un nouvel épisode et quels sont leurs noms et ici on vous dit tout sur les dates de chaque épisode.

La série, mettant en vedette l’acteur chilien Pedro Pascal, est une adaptation du jeu vidéo homonyme créé en 2003. pour Play Station, avec une histoire basée sur un monde détruit par le cordyceps, un champignon qui transforme les gens en zombies.

Les victimes perdent la raison et n’attaquent que les humains qui n’ont pas été infectés, si bien que la société, telle que nous la connaissons aujourd’hui, disparaît. Face à la nouvelle normalité, Joel (Pascal) se donne pour mission d’amener Ellie (Bella Ramsey) à un groupe essayant de développer un vaccin..

+ Dates de première des épisodes de The Last of Us sur HBO Max

Épisode 1: Quand tu es perdu dans les ténèbres: 15 janvier

épisode 2: infecté: 22 janvier

Épisode 3 : (à partir d’ici pas encore de nom des titres) 29 janvier

Épisode 4: 5 février

Épisode 5: 12 février

Épisode 6: 19 février

Épisode 7: 26 février

Épisode 8: 5 mars

Épisode 9: 12 mars

comme vous avez pu le remarquer, Le dernier d’entre nous épisodes en première tous les dimanches sur HBO Max. Au total, il y aura 9 épisodes de la série avec Pedro Pascal, Bella Ramsey, Murray Bartlett, Ari Rombough Oui Merle Dandridge.

Le dernier d’entre nous a été écrit et produit par Caig Mazin et Neil Druckmann, en coproduction avec Sony Pictures Television, PlayStation Productions, Word Games, Mighty Mint et Naughty Dog.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?