Quand Sneakerella, le nouveau film original de Disney +, est-il présenté en première?

Le film Disney + Original met en vedette Chosen Jacobs et Lexi Underwood et est un remake de Cendrillon. Ici, nous vous expliquons de quoi il s’agit.

© Presse‘Sneakerella’, nouveau film Disney +

Beaucoup d’entre nous ont connu l’histoire qui a fait Disney Cendrillon, une jeune femme qui perd sa chaussure en pleine fête car à minuit elle a dû rentrer chez elle où elle vivait avec ses demi-sœurs et sa belle-mère. À ce moment-là, la même chose a été trouvée par l’incroyable prince charmant, qui utilisera plus tard cette propriété pour la retrouver.

Maintenant, il y aura un changement de sexe parce que Disney+ publiera une nouvelle version appelée ‘Sneakerella’, cette fois ce ne sera pas une chaussure en verre, mais une pantoufle. L’histoire sera dirigée par Elizabeth Allen Rosenbaumet écrit par David Light, Joseph Raso, Tamara Chestna, Mindy Stern et George Gore II.

De quoi parlera « Sneakerella » ?

Synopsis de « Sneakrella »

« C’est un créateur de baskets en herbe du Queens, qui travaille comme magasinier dans un magasin de chaussures et cache son talent artistique. Il ressent un lien profond après une rencontre fortuite avec Kira King, la fille de Darius King – une légende du basket-ball – et une sorte de « Princess Blue » de Manhattan.Avec l’aide de son meilleur ami et un peu de magie, EI trouve le courage d’utiliser ses talents et de rêver grand. »

Qui fait partie du casting de ‘Sneakrella’ ?

Jacobs et Lexi Underwood choisis Ils joueront El et Kira aux côtés d’une distribution diversifiée et aux multiples talents, dont John Salley, Devyn Nekoda, Juan Chioran, Bryan Terrell Clark, Kolton Stewart, Robyn Alomar, Yvonne Senat Jones et Hayward Leach.

Quand est la première du film ?

« Sneakerella » sortira via Disney+ le 13 mai.

Qui est Choisi Jacobs ?

Chosen Jacobs est un acteur, musicien et chanteur, il est né le 1er juillet 2001 à Springfield, Massachusetts, États-Unis. Il a grandi à Atlanta et a commencé sa carrière de chanteur à l’âge de 6 ans dans le Georgia Boys Choir, en chantant de l’opéra. Il a participé à des concerts locaux et à des tournées nationales et internationales.

Il est célèbre pour avoir joué Mike Hanlon dans le film d’horreur à succès Ça (2017), basé sur le roman de Stephen King et réalisé par Andy Muschietti. Il a également eu l’occasion de participer à la playlist spotify d’Eso, avec une chanson intitulée Losers. Enfin, il a participé à des séries telles que Hawaii 5.0, Castle Rock et American Woman. Il a joué le rôle de Young Michael dans le long métrage Cops and Robbers.

