Quand Shingeki no Kyojin arrive-t-il sur Netflix Amérique latine?

Shingeki no Kyojin C’est la série Anime la plus populaire aujourd’hui après le lancement de sa quatrième et dernière saison, qui devait être la fin, mais plus tard, ils ont annoncé qu’elle aura une deuxième partie avec plus d’épisodes, en plus des 16 sortis jusqu’à présent. L’un des grands doutes de ses fans en Amérique latine est de savoir pourquoi il n’est pas encore sur Netflix et s’il pourrait arriver à un moment donné. Regardez ici tout ce qui est connu!

A chaque fois que la plateforme publie sur les réseaux sociaux un article sur un anime ou en relation avec l’animation, les commentaires sont remplis de demandes des fans pour intégrer l’émission de télévision, avec son doublage latin, à sa vaste bibliothèque de contenus, où l’on trouve des productions originales telles que celles qui ont été récemment rénovées.

De quoi s’agit-il? Au cas où tu ne la connais pas, L’histoire commence dans un monde où l’humanité vit dans des villes entourées d’immenses murs pour se protéger des Titans, des créatures géantes qui dévorent les humains. La vie de tout le monde change lorsque le Titan Colosa apparaît et détruit la ville, causant de nombreux morts, dont celui de la mère d’Eren Jaeger, qui jure de se venger et s’engage à les combattre aux côtés de Mikasa Ackerman et Armin Arlert..

C’est une adaptation du manga L’attaque des Titans, créé par Hajime isayama, une personne qui savait comment renverser l’adversité qui était sur son chemin. Après avoir été rejeté par différentes entreprises, Kodansha lui a donné naissance et a publié son travail en 2009 dans Bessatsu Shōnen Magazine. L’émission qui a commencé à être diffusée en 2013 attend sa dernière saison et certains espèrent que cela pourrait arriver à Netflix.

+ Quand Shingeki no Kyojin arrive-t-il sur Netflix?

L’attaque des Titans est maintenant disponible à Netflix, mais jusqu’à maintenant Ce n’est que dans sa version américaine. Pour le moment Il n’y a pas de projet ou d’annonce pour qu’il atteigne Netflix en Amérique latine, car les droits de l’anime à diffuser en Amérique latine proviennent du streaming Crunchyroll., où il se trouve dans l’audio d’origine et les sous-titres. D’autre part, en latin, l’audio est uniquement disponible en Funimation, avec une disponibilité au Mexique et au Brésil.