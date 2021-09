Quand Shang-Chi arrive sur Disney + pour tous les utilisateurs

Après la sortie de Veuve noire, qui combinait une première à travers Disney+ avec un accès privilégié et dans les cinémas, le Univers cinématographique Marvel (MCU) sorti un nouveau film. C’était à propos de Shang-Chi et la légende des dix anneaux, la première histoire d’origine depuis l’arrivée de Capitaine Marvel en 2019. Comme il n’était pas sur la plateforme de Diffusion, beaucoup se sont demandé quand serait l’occasion de le voir dans leurs maisons.

Disney réappliqué la fenêtre de première qui existe habituellement entre une première et son arrivée au Diffusion. Actuellement, environ 45 jours s’écoulent généralement entre un lancement et son arrivée en Disney+, ainsi le cas du film de Shang-chi, qui a été créé plus tôt ce mois-ci, était censé être disponible en octobre. Cependant, les fans de MCU ils devront attendre encore un peu.

Par le biais d’une conférence de presse, Bob Chapek a confirmé que Shang-Chi et la légende des dix anneaux peut être vu dans Disney+ juste le 12 novembre. Ce qui semble être une attente trop longue pour les fans a à voir avec un événement important que le studio a préparé avec des titres et des annonces qui seront annoncés cette même date via une diffusion en ligne. L’annonce de Chapek Il s’est produit dans le cadre de la 30e conférence annuelle Communacopia de Goldman SAchs.

« On adore la projection dans les cinémas », assuré Chapek au milieu des polémiques entre réalisateurs et studios sur l’idée de réduire la fenêtre de première et de privilégier le monde du streaming. Les déclarations ne sont pas du tout innocentes : le film de Shang-chi Protagonisée par Simu liu est sur le point d’atteindre 300 millions de dollars avant d’atteindre un mois en salles. De plus, il a remarqué que certains films auront des fenêtres plus courtes, comme dans le cas des films d’animation. Charme.

Lorsque le prochain film MCU s’ouvre

Au calendrier de merveille Il a encore deux sorties majeures en salles à venir en novembre et décembre. Bien que sûrement celui qui suscite le plus d’intérêt soit Spider-Man : Pas de chemin à la maison, avec la possibilité de voir le multivers et les retours de Andrew Garfield et Tobey Maguire avec le costume de Homme araignée, avant que ce ne soit au tour de Éternels. Le film sera réalisé par le lauréat du oscar, Chloé Zhao.

Éternels fera ses débuts dans les salles la première semaine de novembre, quelques jours avant ce qui est devenu connu sous le nom Disney+ Jour qui encadrera l’arrivée de Shang-Chi et la légende des dix anneaux à la plate-forme. Avec un casting de luxe, composé de personnages tels que Kit harington, Richard Madden, Angelina Jolie et Salma Hayek, présentera le puissant Éternel dans un univers qui ne cesse de s’étendre et qui compte, en plus des deux films de cette année, dix titres confirmés jusqu’en 2024, dont quatre n’ont pas encore défini leurs protagonistes.

