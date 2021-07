Quand sera-t-il publié et plus de détails sur Peacemaker !

Pacificateur est un personnage qui attirera sûrement l’attention du public une fois qu’il aura vu La brigade suicide. James Gunn averti: « Ce n’est pas un gars sympa et il porte le costume le plus stupide que vous ayez jamais vu ». Dans le même temps, le cinéaste a mis en avant les valeurs que gère cet anti-héros. Des idéaux intéressants. Il est prêt à éradiquer n’importe qui pour parvenir à la paix.

Pendant le tournage du film de Gunn dans le DC Univers étendu, le réalisateur a eu l’idée de réaliser une série avec ce personnage et a partagé le projet avec les producteurs qui lui ont donné le feu vert pour travailler sur l’émission. En peu de temps, les livres étaient prêts comme le protagoniste, Jean Cena, un ancien lutteur devenu acteur.

Quand Peacemaker sort-il ?







Peacemaker sera présenté en première aux États-Unis le dimanche 16 janvier 2022 quand les trois premiers épisodes ont frappé la plate-forme HBO Max d’un total de huit livraisons pour compléter la mini-série. Il aura des éléments de science-fiction encadrés dans des problèmes du monde réel. N’oublions pas que ce personnage sera vu avec l’alien Starro dans La brigade suicide.

Le nombre d’épisodes qu’ils ont décidé de présenter le jour de la première est frappant. Avec un total de 8 versements, commencer avec 3 billets semble beaucoup, si vous voulez garder l’attente et la vie du spectacle comme vous l’avez fait. merveille avec vos produits sur la plateforme Disney+. Nous ne voulons pas transformer cette décision stratégique en un autre débat de marque…

James Gunn a l’idée de renouveler la série pour une deuxième saison et de continuer à explorer ce personnage intéressant. Mais tout comme il a plaisanté dans la série Jimmy Kimmel, Warner Bros. pourrait refuser de continuer l’histoire « à cause du prix élevé des costumes. » Chaque blague contient une vérité et peut-être que le budget de la série est élevé au point de confirmer le retour de la série.