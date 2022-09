Quand se déroule Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir ?

Amazon Prime Vidéo

La très attendue série Amazon Prime Video fait ses débuts ce vendredi sur la plateforme avec ses deux premiers épisodes.

©IMDBElrond et Galadriel, deux personnages connus des fans.

Après une longue attente de plus de cinq ans, la série de Le Seigneur des Anneaux commencera à être diffusé dans Amazon Prime Vidéo. La plateforme de streaming avait conservé les droits sur l’œuvre de J. R. R. Tolkien en 2017, lorsqu’il a été signalé qu’ils travailleraient sur une nouvelle histoire se déroulant dans cet univers qui n’allait pas être directement liée à la trilogie cinématographique de Pierre Jackson.

En ce sens, la décision était plus que logique : La communauté de l’anneau, Les deux tours Oui le retour du roi constituent l’une des meilleures trilogies de l’histoire du cinéma. Pour cette raison, penser à un projet sur Le Seigneur des Anneaux il les a forcés à être aussi originaux que possible. C’est ainsi que la production qui a reçu les anneaux de pouvoir comme titre officiel et que ce vendredi présentera en première les deux premiers épisodes des huit que cette première saison aura.

Une fois de plus, nous nous déplacerons sur les terres parfaitement décrites par Tolkien dans ses livres, mais avec une différence substantielle. Nous ne reviendrons pas sur les années au cours desquelles les événements de la trilogie de Le Seigneur des Anneaux ni les événements de la préquelle qui a été faite avec Martin Freeman en tant que protagoniste et qui s’intitulait Le Hobbit. Dans ce cas, nous remonterons longtemps.

les anneaux de pouvoir se déroulera des milliers d’années avant les événements de Le Seigneur des Anneaux dans ce qui est devenu connu sous le nom de Le deuxième âge. C’est une période historique qui a duré 35 siècles et qui n’a été montrée que brièvement dans la trilogie de Pierre Jackson. Cette fois a vu des événements tels que l’ascension et la chute de Númenor, la consolidation de sauron au pouvoir et la guerre de la dernière allianceavec la première perte de sauron. Dans ce contexte, nous ne verrons que deux personnages bien connus des films : Elrond et Galadrielbien qu’interprété par d’autres personnes.

+Combien a coûté la réalisation des Anneaux de pouvoir

Pour Amazon Prime Vidéoconserver les droits de Le Seigneur des Anneaux c’était une priorité. Pour cette raison, une fois qu’ils ont réussi à battre d’autres studios, ils n’ont pas lésiné sur l’investissement dans cette production. les anneaux de pouvoir C’est la fiction la plus chère de l’histoire de la plateforme et, comme révélé, les huit épisodes initiaux avaient une valeur proche de 465 millions de dollars pour être tournés de bout en bout en Nouvelle-Zélande. Avec le déplacement de la deuxième saison au Royaume-Uni, les coûts pourraient être encore plus élevés si la série est bien accueillie par les fans.

