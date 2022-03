Quand Russian Doll reviendra-t-il sur Netflix ?

Netflix

La série Netflix sur les morts et les boucles temporelles est prête à revenir. La pandémie a forcé tout à retarder mais ne vous inquiétez pas, la maison est en ordre.

©IMDBLa première saison était sortie en 2019.

Au Netflix2019 a marqué le point de départ d’une comédie mettant en vedette natasha lyonne (Orange est le nouveau noir) qui a rapidement conquis le cœur des utilisateurs de la plateforme : poupée russe. En seulement 8 épisodes, cette histoire qui mêle morts et boucles temporelles a convaincu tout le monde qu’elle valait la peine d’être regardée mais les a soudainement laissés sans rien. C’est qu’en raison de la pandémie, la production est entrée dans un moment d’incertitude (comme cela s’est produit avec la plupart des séries et des films) et on ne savait pas quand elle reviendrait.

Enfin, il y a quelques jours, la date choisie par Netflix pour lancer la deuxième saison. Comme le premier volet, il sera composé de 8 épisodes et ils seront tous lancés simultanément, comme c’est le cas pour chacune des fictions qui arrivent sur cette plateforme. L’arrivée aura lieu plus de trois ans après la fin des diffusions initiales, alors que l’idée était qu’elles pourraient être vues en 2020.

Grâce à un teaser publié par Netflixil a été annoncé que le 20 avril les nouveaux épisodes de poupée russe. Plusieurs des stars qui étaient dans l’émission en 2019 seront à nouveau disponibles dans ce nouveau lot, et cela inclut, bien sûr, charlie barnetqui reviendra jouer une fois de plus Allan. De plus, deux autres artistes seront ajoutés : Sharlto Copley et Annie Murphy.

La deuxième saison se déroulera quatre ans après les événements vus dans le premier volet. Le synopsis officiel est venu via Divertissement hebdomadaire et détient : « nadia et charles Ils découvriront qu’il existe un destin pire que de mourir encore et encore. Se débarrasser de cette malédiction nécessitera une somme de voyages dans le passé à travers un portail situé dans un endroit très célèbre de Manhattan : au fur et à mesure de leurs frasques, les protagonistes tomberont sur un secret bien pire qu’ils ne l’espéraient ».

Les mots de Natasha Lyonne avant la première

En dialogue avec Divertissement hebdomadaire, lyonne a noté que la deuxième saison sera « un voyage fou » et l’a défini comme « profond et très excentrique ». En ce sens, il a affirmé qu’au-delà de ce que les fans pensaient du précédent opus, celui-ci sera encore meilleur. « Nous nous poussons tous à la limite de ce que nous pensions pouvoir arriver visuellement et à travers le récit »condamné.

