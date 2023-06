Quand Resident Evil Death Island ouvre-t-il au Mexique?

Cinéma

Nous vous indiquons la date et le lieu où vous pourrez profiter de ce film sur écran géant.



© @sonypicturesLe nouveau film d’animation Resident Evil sortira dans les salles mexicaines.

le film d’animation Resident Evil Death Island aura sa sortie en salles pour que tous les fans de cette franchise de jeux vidéo puissent voir leurs idoles sur grand écran, alors en ce moment on vous dit Quand ce film sort-il en salles au Mexique ?.

C’est la date de sortie de Resident Evil Death Island au Mexique

Resident Evil Death Island sortira dans les cinémas Cinemex au Mexique le 13 juillet dans le cadre du mois de la science-fictionun événement au cours duquel cette chaîne présentera des films de ce genre tels que Ziggy Stardus et les araignées de Mars les 21 et 14 juillet, tandis que le film basé sur le jeu vidéo populaire sera diffusé à la date déjà annoncée.

Et ce n’est pas tout, puisque dans le cadre de cette exposition, à partir du 20 juillet, ces salles Retour vers le futur, Jurassic Park 3D et Aliens auront lieuce sera donc dans ce cycle que l’on pourra voir le nouveau film d’animation de Resident Evil.

De quoi parle Resident Evil Death Island ?

Resident Evil Death Island nous raconte comment L’agent Leon Kennedy doit secourir le docteur Antonio Taylor qui a été kidnappé, pendant que Chris Redfield enquête sur une infection zombie dans la ville nord-américaine de San Antonio, dont l’origine n’a pas été révélée. Mais ce que ces mystères ont en commun, c’est qu’ils sont tous deux liés à l’île d’Alcatraz.

Il convient de mentionner qu’en plus de l’histoire, les fans meurent d’envie de voir ce film car on y verra les protagonistes les plus reconnus des jeux vidéo : frères et sœurs Chris et Claire Redfield, accompagnés de Leon Kennedy, Jill Valentine et Rebecca Chambersdonc si vous êtes aussi fan de cette saga, vous ne pouvez pas manquer cette fonction.

