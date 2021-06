Quand regarder l’épisode 9 d’Acapulco Shore 8

Rive d’Acapulco est le jalon de loin MTV Amérique latine. Bien qu’il ait commencé comme une adaptation de la série américaine Jersey Shore, a réussi à devenir un véritable phénomène qui a réalisé 8 saisons consécutives. Il faut dire que la pandémie de coronavirus a retardé les plans de tournage, mais ne l’a pas éclipsé. En fait, la nouveauté de cet opus est que tout se déroule dans un immense manoir à Acapulco.

C’est ici que les rives vivent leur quotidien entre fête et polémique. Karimé, la matriochka qui fait partie de la série depuis le début en 2014, est celle qui commandait tout le groupe et essaie d’empêcher les rivalités de devenir incontrôlables, ce qu’elle n’a d’ailleurs pas encore réalisé. La vérité est que ce mardi l’épisode 9 de la saison 8 s’ouvre et nous vous disons ici comment et quand vous pouvez le voir.

Comment sera l’épisode 9 d’Acapulco Shore 8 sur MTV

Comme prévu, ce chapitre ne sera pas sans controverse. Dans l’épisode précédent, une lutte acharnée avait commencé entre Beni Oui Ramiro Et à la surprise des fans, le conflit va continuer et empirer. Les rives organiseront un procès pour déterminer qui était à blâmer pour la confrontation entre eux.

Dans la bande-annonce, vous pouvez voir comment Alba défend Beni et dit à Ramiro qu’il n’a jamais voulu offenser son père.« Leelle a été témoin de ce qui s’est passé. C’est très clair »dit Beni. Cependant, ni le Chili ni Karime ne croient sa parole et ne remettent en cause la véracité de ses déclarations. Mais ce ne sera pas tout ce qui peut être vu dans ce chapitre. Il y aura aussi un after furieux où il y aura de nombreuses surprises.

Heure de la première de l’épisode 9 d’Acapulco Shore 8

La série crée ce Mardi 22 juin épisode 9 de la saison 8. Dans toute l’Amérique latine, on le voit en même temps, c’est-à-dire à 22h00. par l’écran mythique de la chaîne MTV. Si vous ne le saviez pas encore, toutes les livraisons sont également disponibles sur la plateforme primordial +, où en même temps ils publieront le nouveau chapitre.