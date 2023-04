+ Quand Red, White & Royal Blue est-il diffusé sur Prime Video ?

Evh STRIPED 5150 MN, RED WITH BLACK AND WHITE STRIPES

Guitare électrique EVH Striped Series 5150™Lorsqu'Eddie Van Halen a présenté sa célèbre guitare 5150™ rayée rouge, blanc et noir en 1984, il n'aurait jamais imaginé les milliers de copies qu'elle allait inspirer. Mais là encore, Eddie a fait carrière en étant copié de toutes les manières imaginables. EVH est fier de présenter un nouveau modèle Striped Series 5150 basé sur son instrument original, doté de son motif 5150 distinctement rayé et d'une configuration à simple humbucker.La Striped Series 5150 possède un corps en tilleul identique à l'original, avec un manche en érable quart de rond boulonné présentant un confortable profil en "C" modifié, une finition en uréthane satiné frottée à la main sur le dos et une tête de manche unique en forme de "crosse de hockey". La touche en érable à rayon composé de 40,6 cm comporte 22 frettes jumbo, des incrustations de points noirs et une molette de réglage du truss rod montée sur le talon.La 5150 est également équipée d'un micro chevalet à humbucking EVH® Wolfgang® alnico 5 cm conçu sur mesure, délivrant la quantité parfaite de puissance et d'articulation avec un sustain doux et des rythmes épais et puissants dans une courbe d'égalisation parfaitement équilibrée. Un bouton de volume à faible friction, conçu par EVH, offre des performances inégalées et un volume régulier pour les montées de volume les plus douces.Équipée d'un chevalet Floyd Rose® certifié "dive bomb" et solide comme le roc, le cordier verrouillé est doté de mécaniques fines pour chaque corde et d'un D-Tuna® EVH breveté permettant de passer de l'accordage Drop-D à l'accordage standard en un clin d'œil.Avec ses chiffres hologrammes rouges et ses décalcomanies étoilées, la 5150 Striped Series est une machine puissante et performante qui est aussi belle à regarder qu'à jouer.Manche Bolt-On en érable quarte scié avec forme arrière en "C" modifiée d'Eddie Van HalenBolt-on est un type de construction de manche qui relie le manche en érable au corps de la guitare à l'aide de vis ou de boulons, ce qui permet d'obtenir une sonorité brillante avec plus de contrôle. Le grain de l'érable est scié en quart sur toute la longueur du manche et, en plus d'être visuellement attrayant, il est moins susceptible de rétrécir, de se déformer ou de se fendre. Des tiges de renforcement en graphite encadrent le truss rod pour accroître encore la stabilité du manche, tandis que votre main se sentira à l'aise sur le manche en forme de "C" modifié, qui présente une épaisseur de 0,790" à la 3e frette et de 0,825" à la 12e frette.Touche en érable à rayons composés de 40,6 cm avec 22 frettes JumboLa conception innovante de la touche en érable à rayons composés de 40,6 cm s'aplatit progressivement vers le talon, à partir d'un profil plus petit et plus arrondi au niveau du sillet, pour un confort d'accord et de riff inégalé près du sillet et une flexion sans faille près du talon. L'érable est un bois dense qui produit des sonorités brillantes et vives, des notes articulées...