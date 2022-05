Quand Princess Mononoke sera-t-il réédité dans les salles espagnoles

in

Animé

Princess Mononoke est un film d’animation qui a marqué une époque avec une intrigue profonde et sera réédité dans les cinémas espagnols pour son 25e anniversaire.

©IMDBPrincesse Mononoke

Princesse Mononoke suit l’histoire d’une jeune fille qui a été adoptée et élevée par la déesse loup Moro après avoir été abandonnée par son peuple dans la forêt. Il méprise les humains et veut tuer Lady Eboshi pour avoir osé envahir et usurper les forêts qui appartiennent aux dieux. Bien que repoussée par les gens, elle finit par montrer de l’affection pour Ashitaka, un prince à destination de « héros inattendu ».

Ce film est le chef d’oeuvre de son créateur, Hayao Miyazakiet l’un des films les plus emblématiques sortant de la cuisine de Studio Ghibli. Nous parlons d’une histoire qui est décrite par tous ceux qui l’ont vue comme « épique » et si vous êtes un amateur d’anime, quel que soit son style, vous ne devriez pas manquer l’occasion de voir ce film impressionnant.

La princesse Mononoké retourne en Espagne

Princesse Mononoke Il est sorti pour la première fois dans les cinémas du monde entier en 1997 et cela fera bientôt 25 ans que nous avons pu en apprendre davantage sur cette histoire particulière qui a marqué une génération en même temps qu’elle s’est démarquée au sein d’un genre qui grandit année après année. , d’autant plus qu’il est devenu un phénomène mondial, après avoir transcendé les frontières du Japon. Bien sûr, des bandes comme Akira ou série de la taille de Dragon Ball ils ont renforcé le style anime.

films de vertige a confirmé que Princesse Mononoke fêtera dans Espagne ses 25 ans avec une réédition en salles à partir de 22 juillet. Ce film a été le plus gros succès au Japon jusqu’à la sortie de titanesque et n’est surpassé en tant que film d’animation le plus rentable dans son pays d’origine que par un autre classique : Le voyage de Chihiro. Pour toutes les raisons que nous avons expliquées dans ces lignes, les Espagnols doivent être satisfaits de la possibilité de revoir le film sur grand écran.

Le synopsis de Princesse Mononoke dit: « Alors qu’il protège son peuple d’un dieu sanglier en colère, le jeune guerrier Ashitaka est affligé d’une malédiction mortelle. Pour trouver le remède qui lui sauvera la vie, il se rend dans les profondeurs sacrées du royaume de la Grande Forêt, où il rencontre San, une fille élevée par des loups. Il se retrouve pris dans une bataille entre les humains explorant le minerai de fer et les habitants de la forêt. Elle doit empêcher l’homme et la nature de s’entre-détruire !.

