Quand pouvez-vous (vraiment) acheter le spectaculaire rollable OPPO X 2021?

Après avoir émerveillé le monde avec son OPPO X 2021, la firme chinoise affirme désormais qu ‘”il n’y a pas de plan à court terme” pour le vendre … Mais voyons voir, quand arrivera-t-il alors?

Cela semble confirmer que mobiles enroulables sont déjà la dernière tendance dans une industrie qui continue de chercher son avenir dans le pot d’essences, nous montrant d’abord des smartphones pliables qui sont déjà une réalité aux mains de Samsung – Galaxy Z Flip et Galaxy Z Fold2 à travers – et Huawei – avec son très cher Mate Xs-; pour maintenant étonnez les respectables avec ces designs dépliants si spectaculaire.

On a vu pour la première fois TCL montrer ses premiers prototypes rougir chez un Samsung qui n’a pas tardé à montrer qu’il était en effet également sur cette piste à son siège social en Corée du Sud, même si après ce qui a été vu ces derniers jours, il semble que c’était OPPO qui avait un mobile roulant. plus avancé, déjà avec la dénomination OPPO X 2021 et nous laisser entrevoir les dates.

En tout cas et étant donc déjà en parlant d’une commercialisation de ce type de mobile, il semble qu’il va falloir passer un peu plus de patience, car bien qu’OPPO nous ait laissé sans voix cette course ne fait que commencer et nous ne verrons plus de rollers de sitôt, du moins suite aux déclarations du fabricant chinois lui-même à l’Autorité Android après la présentation de son dernier exercice de conception.

OPPO nous montre le bonbon, et maintenant il nous dit qu’il n’existe pas “Un plan à court terme”

D’après ce qui a été vu, sûrement ces mobiles avec des écrans qui se replient sur eux-mêmes et se déplient grâce à un mécanisme de roulement sont les meilleures alternatives de l’industrie aux mobiles pliants articulés, qui, comme vous le savez, ont le handicap du pli visible sur le panneau.

Évidemment et à l’extérieur, ils conservent l’apparence d’un smartphone en cours d’utilisation qui dispose également d’un écran sur les cadres latéraux, évitant les problèmes de fragilité et / ou de complications d’utilisation dus au facteur de forme. De plus, il vous permet d’afficher votre écran lorsque nous en avons besoin d’une manière plus naturelle.

Dans ce cas, OPPO a choisi de construire un smartphone de 6,7 pouces qui, de côté et au moyen d’un mécanisme automatique, peut dépliez un autre morceau d’écran pour obtenir une diagonale de 7,4 pouces plus en phase avec l’expérience d’une tablette.

C’est presque magique, comme vous le verrez dans le vidéo publiée par le fabricant Dongguan:

Il est temps de vous familiariser avec la zone d’expérience! 👀 Restez à l’écoute pour en savoir plus et suivez les dernières nouvelles avec # OPPOINNODAY20 pic.twitter.com/BVcqI6pcbd – OPPO (@oppo) 17 novembre 2020

L’alternative est déjà sur la table, le engouement atteint et la machinerie médiatique tourne toujours, même s’il n’a pas fallu longtemps à OPPO pour nous jeter une cruche d’eau froide en nous disant oui, c’est en effet possible et ils ont déjà construit un prototype fonctionnel, ce qui nécessite néanmoins une étude de marché et une justification commerciale. ils ne l’ont pas encore fait.

Ils disent d’OPPO que “Il n’y a pas de plans à court terme” pour la commercialisation de ce superbe modèle X 2021, confirmant au passage que votre écran est recouvert d’un multimètre en plastique qui recherche la dureté et la résistance, sans utiliser réellement des matériaux similaires à ‘Verre ultra mince’ de Samsung.

Bien qu’il n’y ait pas de plan de commercialisation à court terme, il servira de guide pour la transformation et l’évolution des facteurs de forme de nos futurs produits. Commercialisation [del OPPO X 2021] cela nécessite une étude de marché et une justification commerciale, et cela peut prendre un certain temps.

Au moins, ils confirment déjà que ne sera pas laissé dans un exercice de conception comme le Mi MIX Alpha de Xiaomi, et qu’en effet son prototype servira à jeter les bases de vos prochains produits aider les équipes de R&D à cibler le tir et à développer d’autres conceptions avec des solutions similaires.

Quoi qu’il en soit, Nous savons qu’OPPO lancera son smartphone enroulable lorsque d’autres le feront, et bien que nous ayons déjà Samsung dans la course avec son nouveau président utilisant des prototypes déjà en public, il semble que cette fois le premier et le plus avancé est le projet B de LG, qui devrait arriver selon des sources coréennes tout au long du mois de mars 2021.

Alors oui, si les mobiles pliables ne vous ont pas convaincu et que ces dessins déroulants vous rendent plus idiot, sachez que 2021 sera sûrement l’année des premiers modèles destiné à ‘lève-tôt’ avec des prix exorbitants et des problèmes de jeunesse, quelque chose qui s’améliorera pour 2022 en toute sécurité … Faisons-nous déjà un trou pour eux, ou est-ce que vous n’y voyez aucun sens?

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂