Quand Pokémon devient incontrôlable, quelque chose comme PalWorld arrive

Les créateurs de Craftopia nous laissent l’annonce de Palworld, un jeu qui mélange pokémon avec l’esclavage et des choses, un peu polémiques.

Rien, rien, coupable. Que ces jeux MMO qui mélangent les choses sont de plus en plus à l’ordre du jour. Et si vous pensiez qu’on avait déjà tout vu, faites attention car ils viennent de nous surprendre avec le annonce palworld.

Qu’est-ce que Palworld exactement ? Eh bien la vérité, un jeu qui semble chercher à générer la controverse selon le gameplay. Et c’est que ce qui au début peut sembler être un Pokémon du monde ouvert où trouver, élever et travailler avec eux est la tendance du jour, cela se transforme rapidement en folie qui défie toutes les lois sur l’exploitation ou les droits humains.

Dans ce monde, les Pal sont des êtres dotés d’une série de capacités similaires aux pokémon de The Pokémon Company. Ils produisent de l’électricité, ils sont plus résistants, ils peuvent placer et même effectuer des travaux manuels. Jusqu’ici tout va bien. Ce qui se passe, c’est que les développeurs nous mettent soudain au milieu d’une folie de possibilités qui devient incontrôlable.

Nous pouvons chasser, tuer et consommer ces Pals. Mais pas seulement ça. Puisque les « lois » ne s’appliquent pas à ces animaux, nous pouvons faire, selon la description sur la page Steam elle-même, faire ce que nous voulons avec eux. En fait, ils indiquent clairement que capturer beaucoup de Pals et les vendre n’est illégal que… « s’ils vous attrapent ». Ils indiquent également clairement que nous pouvons les exploiter et leur faire fabriquer des armes pour nous jusqu’à ce qu’ils meurent, les forcer à travailler jour et nuit ou pire.

Le jeu est développé par les mêmes personnes qui nous ont apporté Craftopia, mais dans ce cas, ils semblent se diriger dans une direction différente. Peut-être que le ton de l’humour ou de l’ironie est devenu un peu incontrôlable, mais bien sûr, le jeu vise à générer la controverse.

Qu’en penses-tu, coupable? Est-ce ou n’est-ce pas polémique ?