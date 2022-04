Quand PlayStation Plus Premium sortira-t-il au Mexique ?

Avec l’essor du service de Xbox Game Pass et Xbox Game Pass Ultimate, de nombreux joueurs PlayStation s’attendaient à un service similaire pour la console Xbox. Sony, avec la possibilité d’accéder à divers jeux du catalogue Play, via un abonnement à paiement mensuel. Apparemment, sa demande s’est réalisée, puisque PlayStation a annoncé le 29 mars sa nouvelle amélioration pour son service de playstation plus.

Lancé en 2010, PlayStation Plus était un service qui proposait des jeux chaque mois à ses abonnés, mais il est en train d’être modernisé car la société réunira le service Plus et PlayStation Now dans un nouveau service d’abonnement, offrant aux utilisateurs trois niveaux d’adhésion disponibles. pour le besoin de chacun.

Le doute qui s’est posé pour beaucoup concerne l’arrivée de ce service, qui promet de concurrencer le célèbre Xbox Game Pass, et s’il serait également disponible pour le Mexique. La bonne nouvelle est que les améliorations se refléteront dans le monde entier, mais nous devrons attendre juin de cette année pour voir le changement de la PlayStation Plus renouvelée.

Vous trouverez ci-dessous les informations générales sur les différents niveaux d’adhésion que le service PlayStation aura.

PlayStation Plus Essentiel

Avantage:

Il offre les mêmes avantages dont bénéficient actuellement les membres PlayStation Plus, tels que :

Deux jeux téléchargeables mensuels

remises exclusives

Stockage en nuage pour les sauvegardes de jeu

Accès au multijoueur en ligne

Il n’y a aucun changement pour les membres actuels de PlayStation Plus à ce niveau.

PlayStation Plus supplémentaire

Avantage:

Offre tous les avantages du niveau Essentiel

Ajoutez un catalogue contenant jusqu’à 400* des jeux PS4 et PS5 les plus amusants, y compris les blockbusters de notre catalogue PlayStation Studios et de partenaires tiers. Des jeux de niveau supplémentaire peuvent être téléchargés pour jouer.

PlayStation Plus Premium

Avantage:

Offre tous les avantages des niveaux Essentiel et Extra

Ajoutez jusqu’à 340* jeux supplémentaires, dont les suivants :

Jeux PS3 disponibles via le streaming dans le cloud

Un catalogue de jeux classiques bien-aimés, disponibles en options de streaming et de téléchargement, des générations originales PlayStation, PS2 et PSP

Fournit un accès au streaming cloud pour les jeux PlayStation, PS2, PSP et PS4 originaux proposés aux niveaux Extra et Premium sur les marchés** où PlayStation Now est actuellement disponible. Les utilisateurs peuvent diffuser les jeux via les consoles PS4, PS5 et sur PC.

Des essais de jeux limités dans le temps seront également proposés à ce niveau, afin que les utilisateurs puissent essayer les jeux sélectionnés avant d’acheter.

Les nouveaux ajouts à PlayStation Plus sont sans aucun doute les niveaux Extra et Premium, qui garantiront des centaines de jeux aux utilisateurs de consoles, ce qui constitue une grande évolution pour le service PlayStation Plus, qui n’offrait auparavant que des jeux occasionnels aux joueurs.

Il a été confirmé que des titres tels que »Death Stranding », »God of War », »Marvel’s Spider-Man », »Marvel’s Spider-Man: Miles Morales », »Mortal Kombat 11′ ‘ et » Retour », et il est assuré que divers jeux seront inclus au fil du temps, avec les meilleurs titres PlayStation disponibles via le service.