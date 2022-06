quand peux-tu voir "Prédateur : la proie" en Amérique Latine

ÉTOILE+

La préquelle d’Alien vs. Predator arrive exclusivement sur Star+. Revoyez la bande-annonce, le synopsis, la date de sortie et le casting ici.

© Étoile+Predator: La Presa arrive en streaming pour l’Amérique latine.

La franchise Prédateur il n’y a pas de fin : le cinquième volet vient de sortir son bande annonce officielle et déjà excité les fidèles de cet univers. Est-ce que le nouveau thriller d’action sortira très bientôt et, en Amérique latinepeut être vu à travers Étoile+. De cette façon, la plateforme de streaming proposera exclusivement le lancement qui fonctionnera comme un préquelle et cela servira à compléter l’histoire bien connue.

C’était en 2004 lorsque, sous la production de la 20th Century Fox, il a été créé Extraterrestre contre Prédateurprécisément inspiré de la série de films de Extraterrestre -sorti en 1979- et Prédateur -sorti en 1987- étant son protagoniste nul autre qu’Arnold Schwarzenegger. En ce sens, les portes se sont ouvertes pour une nouvelle saga basée sur la bande dessinée Dark Horse, en plus d’un jeu vidéo classique des années 90.

En 2007, il est venu Extraterrestre contre prédateur 2pour plus tard en 2010 pour sortir prédateurs. La dernière version a eu lieu en 2018 et était intitulée Le prédateur. Quelle est la prochaine étape maintenant ? La prochaine première de Star+ ! Le film s’intitulera Prédateur : la proie et sera dirigé par Dan Trachtenbergécrit par Patrick Aison et produit par John Davis et Jhana Myers, également sous les ordres de la 20th Century Fox, miseront cette fois sur une idée complètement renouvelée : elle se déroulera il y a 300 ans.

Situé dans la nation Comanche, le film tourne autour de Naru, un jeune guerrier rapide et habile qui a grandi à l’ombre des chasseurs les plus légendaires des Grandes Plaines. « Lorsque le danger menace son camp, il entreprend de protéger son peuple. La proie qu’il traque et affronte finalement s’avère être un prédateur extraterrestre évolué avec un arsenal techniquement avancé, conduisant à une confrontation cruelle et terrifiante entre les deux adversaires.», indique son synopsis officiel.

Le film cherchera une représentation fidèle de la tribu comanche, pour donner une authenticité fidèle aux peuples autochtones. Parmi ses acteurs, des talents locaux tels que Amber Midthunder, Dakota Beavers, Stormee Kipp, Michelle Zorzal et Julian Black Antelopeen plus de Dane DiLiegro comme le Prédateur. La production peut être apprécié via Star + le 5 août de cette même année.

