Quand Pain Hustlers, le film avec Chris Evans et Emily Blunt, sera-t-il diffusé sur Netflix ?

in

Netflix

Après le succès de The Grey Man, Chris Evans reviendra sur Netflix avec un nouveau film. Passez en revue la date de sortie, le synopsis, le casting et plus encore.



©NetflixChris Evans et Emily Blunt jouent dans Pain Hustlers.

Depuis que Chris Evans joint à Univers cinématographique Marvel comme Captain America, il est devenu une véritable star hollywoodienne. C’est pourquoi, à partir de cet événement, tous les films et séries auxquels il a participé ont généré d’énormes attentes chez le public. Cela se passe en ce moment avec Aventuriers de la douleursa prochaine production en Netflix.

Ses débuts dans le N rouge sont venus avec L’homme gris, le film d’action dans lequel il joue aux côtés de Ryan Gosling et Ana de Armas. Là, il a donné vie à un tueur à gages qui persécute un ancien agent de la CIA. Son incorporation est venue de la main des frères Joe et Anthony Russoqui n’étaient pas seulement en charge de la réalisation de ce film, mais ont également travaillé avec Evans pendant son séjour chez Marvel.

La vérité est que l’acteur commence maintenant à faire son chemin sur la plateforme de streaming et reviendra très bientôt avec ce long métrage qui sera réalisé par David Yates à partir d’un scénario Tour des puits. De quoi s’agira-t-il ? Quand va-t-il sortir? Qui sont les membres de sa distribution Rencontrez-le ci-dessous !

+ De quoi parle Pain Hustlers sur Netflix ?

le protagoniste de Aventuriers de la douleur c’est une femme de la classe ouvrière qui lutte pour élever sa fille après avoir perdu son emploi. Ainsi, en désespoir de cause, il accepte un emploi dans une société pharmaceutique en faillite. Ce qu’elle ne prévoit pas, c’est qu’elle pourrait se retrouver entraînée dans un stratagème et une opération dangereux du crime organisé.

+ Pain Hustlers : date de sortie et distribution sur Netflix

Aventuriers de la douleur arrivera sur Netflix le 27 Octobre avec la production de Laurent Gris. Alors qu’Emily Blunt et Chris Evans occupent les rôles principaux, le casting se complète avec les performances de Andy Garcia, Catherine O’Hara, Jay Duplass, Brian d’Arcy James et Chloé Coleman.

Journaliste spécialisé dans les émissions avec une expérience dans la couverture de films, séries, théâtre et concerts. Depuis 2021, elle travaille chez Spoiler en tant que rédactrice et créatrice de contenus audiovisuels, axés sur le divertissement, les célébrités et les événements spéciaux.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?