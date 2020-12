Quand, où et comment voir les planètes dans le ciel nocturne de 2021

Quand pourrons-nous voir les planètes à leur meilleur au cours de cette prochaine année 2021? Ce guide vous le dira. Il fournira également des informations sur le moment où une planète particulière pourrait passer près d’une autre, ou d’une étoile brillante, ainsi que de la constellation que chacun occupera au cours de l’année ainsi que des diverses circonstances – conjonctions, oppositions et allongements – qui sont sur le calendrier de cette année à venir.

Alors attachez votre ceinture et marquez vos calendriers 2021. Voici les sites étonnants de la planète à rechercher cette année!

Mercure

En tant qu’étoile du soir, Mercure apparaît dans le ciel occidental se couchant environ une heure après le soleil. En tant qu’étoile du matin, elle apparaît dans le ciel oriental se levant environ une heure avant le soleil. Il doit y avoir un horizon clair et dégagé à ces occasions. Le mercure apparaît généralement comme une «étoile» brillante avec une teinte jaunâtre ou ocre. Les soirs du 15 janvier au 31 janvier; les matins du 28 février au 20 mars; les soirs du 3 au 24 mai; les matins du 27 juin au 16 juillet; les soirs du 31 août au 21 septembre; les matins du 18 octobre au 1er novembre.

Le mercure sera le plus brillant et le plus facile à repérer dans le ciel du soir entre le 3 et le 24 mai; le plus brillant et le plus facile à repérer dans le ciel du matin entre le 18 octobre et le 1er novembre.

Le matin du 5 mars, environ une demi-heure avant le lever du soleil, Mercure apparaîtra juste à gauche de Jupiter. Les deux planètes planeront bas au-dessus de l’horizon est-sud-est. Utilisez des jumelles.

Vénus

Vénus est toujours brillant et brillant d’une lumière régulière et argentée. Il est visible le matin dans le ciel oriental à l’aube du 1er au 23 janvier. Il apparaît le soir dans le ciel ouest au crépuscule du 24 mai au 31 décembre. À l’ouverture de l’année, il sera visible très bas près de l’horizon est-sud-est environ 90 minutes avant le lever du soleil. En quelques semaines, il se rapproche trop du soleil pour être vu. La conjonction supérieure a lieu le 26 mars.

Vénus sera hors de vue jusqu’à la fin du printemps lorsqu’elle émergera au-dessus de l’horizon ouest-nord-ouest peu après le coucher du soleil. Il augmentera progressivement en importance tout au long de l’année. Sa plus grande distance angulaire (allongement) à l’est du soleil est le 29 octobre.

Vénus atteindra son plus grand éclat dans le ciel du soir le 5 décembre; une magnitude époustouflante de -4,7. Jusqu’en décembre, Vénus ressemblera à une phase de croissant frappante, devenant progressivement plus grande et plus mince dans les télescopes et les jumelles régulièrement tenues. Le soir du 12 mai, environ une demi-heure après le coucher du soleil, regardez bas à l’horizon ouest-nord-ouest pour un tableau céleste attrayant sur fond de ciel crépusculaire lumineux: Vénus assise à droite d’un très étroit (1% éclairé) croissant de lune croissant. Utilisez des jumelles.

Le soir du 13 juillet, Vénus se tiendra de très près au-dessus d’un Mars beaucoup plus faible. Le soir du 19 novembre, Vénus passera très près de la partie inférieure gauche de l’étoile de 2e magnitude Nunki en Sagittaire.

Mars

Brillant comme une « étoile » avec une teinte jaune-orange, Mars peut varier considérablement en luminosité. Il sera visible dans la soirée du 1er janvier au 22 août; et le matin du 24 novembre au 31 décembre. Après une spectaculaire apparition d’automne en 2020, lorsque Mars s’est approché à moins de 62,1 millions de km de la Terre et est brièvement devenu le troisième objet le plus brillant du ciel nocturne, ce La planète a depuis pris du retard sur la Terre et recule, devenant plus petite et plus sombre chaque nuit. Le jour de l’An, il ressemble à l’étoile brillante Arcturus, à la fois en termes de couleur et de luminosité; est donc à son meilleur au tout début de l’année. Positionné contre les étoiles des Poissons, Mars est haut dans le sud-sud-est à la tombée de la nuit et ne se couchera qu’à 1h30 du matin

Dans les semaines et les mois à venir, alors que Mars s’éloigne de la Terre, sa luminosité diminue. À la mi-mai, il est tombé au rang de seconde magnitude et il se couche avant minuit. Quand il disparaîtra finalement dans les incendies du coucher du soleil à la fin du mois d’août, il aura reculé à 391 millions de km. Il passe ensuite une sorte de «congé sabbatique», pendant le reste de l’été et jusqu’à l’automne. Il réapparaît enfin fin novembre, bas dans le ciel est-sud-est.

À la veille du Nouvel An, il se lèvera vers 5h30 du matin, brillant à une magnitude de +1,5 parmi les étoiles de la constellation non zodiacale d’Ophiuchus. Il sera bien parti vers une autre opposition brillante qui aura lieu près d’un an plus tard le 8 décembre 2022. Mars apparaîtra plutôt proche d’un croissant de lune croissant à 16% alors qu’ils descendront le ciel ouest-nord-ouest le soir de mai 15. Le soir du 13 juillet, Mars se tiendra très étroitement sous une Vénus beaucoup plus brillante. Dans la soirée du 30 juillet, Mars passera de près au-dessus de la 1ère étoile de magnitude Regulus en Lion.

Jupiter

Jupiter est assez brillant avec un éclat blanc argenté. Les soirs du 1er au 9 janvier; les matins du 17 février au 19 août; les soirs encore du 20 août au 31 décembre. Pendant toute l’année 2021, le roi des planètes sera situé sur le fond d’étoiles de Capricorne la chèvre de mer. Jupiter brillera comme une «étoile» argentée éblouissante, non scintillante.

Plus lumineux en 2021: Du 8 août au 2 septembre. Jupiter est en opposition avec le Soleil le 20 août, brillant d’une magnitude éblouissante de -2,9. Le matin du 5 mars, environ une demi-heure avant le lever du soleil, Jupiter apparaîtra juste à droite de Mercure. Les deux planètes planeront bas au-dessus de l’horizon est-sud-est. Utilisez des jumelles.

Saturne

Saturne brille comme une « étoile » blanc jaunâtre de luminosité modérée.

Ses célèbres anneaux ne sont visibles que dans un télescope. Ils étaient à leur inclinaison maximale vers la Terre en octobre 2017 et se rapprochent maintenant de notre ligne de mire.

Tout au long de 2021, Saturne se trouvera dans les limites du Capricorne la chèvre de mer. Les soirs du 1er au 6 janvier; Les matins du 10 février au 1er août; les soirs encore du 2 août au 31 décembre.

Plus lumineux en 2021: Du 1er août au 4 août. Saturne est en opposition avec le Soleil le 2 août, brillant aussi brillamment que l’étoile de couleur similaire Capella à la magnitude +0,1.

Uranus

Uranus peut être entrevu comme un objet à l’œil nu par des personnes qui ont la chance d’avoir une bonne vue et un ciel clair et sombre, ainsi qu’une connaissance préalable de l’endroit exact où le chercher. Il brille à une magnitude +5,7 et peut être facilement identifié avec bonnes jumelles. UNE petit télescope peut révéler son minuscule disque verdâtre.

Uranus passe toute l’année 2021 dans la constellation du Bélier le Bélier. Les soirs du 1er janvier au 12 avril; les matins du 16 mai au 3 novembre; les soirs encore du 4 novembre au 31 décembre.

Plus lumineux en 2021: Du 28 août au 31 décembre. Uranus arrivera à l’opposition au Soleil le 4 novembre.

Neptune

Neptune passe toute l’année 2021 dans la constellation du Verseau, le porteur d’eau. À une magnitude maximale de +7,8, ce monde aux teintes bleuâtres n’est visible qu’avec de bonnes jumelles ou un télescope. Les soirs du 1er janvier au 23 février; les matins du 27 mars au 13 septembre; les soirs encore du 14 septembre au 31 décembre.

Plus lumineux en 2021: Du 19 juillet au 8 novembre. L’opposition est le 14 septembre.

Joe Rao est instructeur et conférencier invité à New York Planétarium Hayden. Il écrit sur l’astronomie pour Magazine d’histoire naturelle, la Almanach des fermiers et autres publications. Suivez-nous sur Twitter @Spacedotcom et sur Facebook.

