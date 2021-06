Quand Okupas sera-t-il diffusé sur Netflix ?

Le service de diffusion en continu Netflix renouvellera sa bibliothèque de contenu avec de nouvelles séries et films qui arriveront en juillet 2021, et l’une des annonces les plus attendues des téléspectateurs en Argentine a été le renouveau des Okupas, réalisé par Bruno Stagnaro. Cette fiction est sortie à la télévision en octobre 2000, avec des audiences acceptables, mais c’est avec le temps qu’elle connaît un franc succès. A voir quand il arrivera !

Cette mini-série de onze épisodes tourne autour de l’histoire de Richard, un garçon de la classe moyenne et trois amis occasionnels : El Pollo, Walter et El Chiqui, accompagné de son chien Severino. Les quatre ont pour point commun une vieille maison délabrée, où ils se réfugient et mènent leurs aventures, qui ont des contacts avec la drogue, le crime, la loyauté et la valeur de l’amitié.

Comme nous l’avons mentionné, a eu son lancement officiel il y a plus de vingt ans sur la chaîne d’État, avec une bonne audience moyenne. Considérant le succès, l’année suivante, il a été diffusé à nouveau, mais cette fois avec un chapitre spécial 12 où ils ont montré les coulisses de la production. En 2002, il a été réédité, pour la troisième fois consécutive, mais il n’a plus de bons chiffres.

Qu’est-ce qui finit par se convertir Squats dans un programme culte était que, bien qu’il ne puisse plus être vu officiellement à la télévision, les épisodes ont été publiés sur différentes chaînes YouTube, bien que de mauvaise qualité. C’est pourquoi en 2020, la plate-forme a officiellement annoncé qu’elle serait rééditée et entièrement remasterisée avec une meilleure image. Découvrez à quoi ressemble la bande-annonce !







+ Quand Okupas est-il présenté en première ?

Selon le dernier bilan officiel de la plateforme sur les réseaux sociaux, Les squats arriveront sur les écrans des utilisateurs de Netflix le 20 juillet. Nous aurons les protagonistes : Rodrigo de la Serna (Richard), Diego Alonso (Le poulet), Ariel staltari (Walter) et Franco Tirri (El Chiqui), avec la nouvelle bande originale de Santiago Motorisé, puisqu’ils devront remplacer la musique anglaise utilisée auparavant pour des raisons de droits.