Quand No Time To Die arrivera-t-il en Amérique latine ? Sera-t-il disponible en streaming ?

Pas le temps de mourir trouve James Bond retraité du service actif. Sa paix ne durera pas longtemps car son vieil ami de la CIA Felix Leiter se présente pour lui demander son aide, ce qui conduit à 007 sur la piste d’un mystérieux méchant armé d’une nouvelle technologie dangereuse. Ceci est le synopsis du dernier film de Bond mettant en vedette Daniel Craig. Les fans ont attendu longtemps que ce film sorte enfin en salles.

Le film sortira dans les salles du monde entier le 30 septembre, à travers Images universelles, tandis qu’aux États-Unis il sera distribué à partir du 8 octobre par MGM. La première de Pas le temps de mourir ce sera une exclusivité cinéma et non un format hybride avec le streaming. On craignait beaucoup que le film n’aille directement sur une plate-forme, une possibilité qui à un moment donné s’est imposée.

Pas le temps de mourir vient au cinéma

D’autre part, la première mondiale du film sera diffusée via Facebook afin que les fans puissent profiter de tout ce qui se passe sur le tapis rouge dans le Royal Albert Hall de Londres mardi prochain. L’événement arrivera exclusivement sur le réseau social et également dans une expérience VR avec OCULUS. Il y aura des commentaires en direct ainsi que des questions et réponses. Les utilisateurs de l’appareil auront la possibilité, via un filtre sur Instagram, de se plonger dans la séquence d’ouverture du film.

Plus d’informations? Pas le temps de mourir c’est le premier film de Bond à participer à un festival du film. Le film fera partie des présentations qui auront lieu au Zurich Film Festival et sera projeté le 28 septembre, le même jour que sa première projection à Londres. Christian Jungen, directeur de l’événement, s’est enthousiasmé pour cette alternative : « Nous sommes ravis d’être l’un des premiers au monde à montrer à notre public la dernière aventure de Bond. »

Concernant la première à Londres, Daniel Craig, Rami Malek, Lea Seydoux, Lashana Lynch, Ben Whishaw et Naomie Harris devraient apparaître sur le tapis rouge, où le prince William et la duchesse de Cambridge, Kate seront également au départ. Charles avec la duchesse de Cornouailles, Camilla Parker-Bowles. Des agents de santé et des membres des forces armées participeront également à l’événement.