Quand My Hero Academia Chapitre 314 sortira-t-il? Que souhaitez-vous savoir?

My Hero Academia est un incroyable personnages pleins d’entrain. Le manga nous divertit depuis très longtemps. Dans le dernier chapitre, All Mighty était dans un état très critique tout en traitant les deux méchants. Mais il veut toujours faire de son mieux pour sauver Deku. Depuis qu’il pense que Midoriya a traversé bien plus que lui. Dans My Hero Academia Chapitre 314, nous en saurons plus sur le sort de Deku alors qu’il était attaqué par Lady Nagant.

Chapitre 314: My Hero Academia

My Hero Academia 313 // # mha313 # bnha313 Malgré les blessures, la retraite et le «corps perdu», All Might est toujours la chèvre. pic.twitter.com/3ZZCVOkvLq – ensoleillé (@ eyeshld21savage) 24 mai 2021

Deku est poursuivi par Lady Nagant. Mais s’enfuir n’aide pas finalement Lady Nagant à le frapper. Mais à la surprise de tous, Deku utilise ses 3e et 9e bizarreries en même temps. C’était vraiment excitant de le voir faire ça. Le combat se poursuivra dans le prochain chapitre.

My Hero Academia Chapitre 314 Date de sortie

À partir de la dernière mise à jour, My Hero Academia chapitre 314 sortira le 30 mai 2021. Le prochain chapitre se concentrera également sur All Mighty et comment il se bat pour protéger Izuku. De plus, il peut transformer tout dépend de la façon dont le combat se déroule.

Où lire le manga MY Hero Academia?

Vous pouvez lire le chapitre 314 de My Hero Academia sur Viz Media et Crunchyroll. Nous préférons que vous le lisiez à partir des sites Web authentiques. Les trois derniers chapitres sont gratuits sur Viz. Mais pour lire le manga depuis le début, les sites Web nécessitent un abonnement.

Aussi à partir de maintenant, il n’y a pas de scans bruts ou de spoilers disponibles. Le blog sera mis à jour de temps en temps. Jusque-là, restez à l’écoute de 45Secondes.fr.