Quand Morbius sort-il au Royaume-Uni ?

Après la date de sortie de Homme araignée retombées Morbius a encore été retardé, les fans s’énervent et veulent savoir s’ils pourront un jour le regarder.

Morbius était initialement prévu pour le 31 juillet 2020 simultanément aux États-Unis et au Royaume-Uni, mais Covid-19 a mis un terme à cela et la sortie du film a maintenant été reprogrammée cinq fois (?!) – d’abord à mars 2021.

Il a ensuite été repoussé pour la quatrième fois au 28 janvier 2022 et maintenant, en raison de la propagation de la nouvelle variante Omicron, Sony a confirmé qu’il sortira dans les cinémas britanniques le 1er avril 2022.

Aux côtés de Jared Leto, qui incarne le Dr Michael Morbius, il y a Matt Smith dans le rôle de Loxias Crown – le méchant du film et le meilleur ami de Morbius qui souffre de la même maladie du sang. Dans les bandes dessinées, Crown se transforme également en vampire vivant après que Morbius l’a attaqué.

La CouronneJared Harris incarnera le mentor de Morbius, Adria Arjona (Vrai détective) est le principal intérêt amoureux du film, et Tyrese Gibson (Rapide furieux) est un agent du FBI, Simon Straud, qui essaie de traquer le soi-disant vampire vivant.

Tom Hardy est également très susceptible de faire une apparition dans le film en tant qu’Eddie Brock/Venom. En août 2021, le réalisateur du film, Daniel Espoinosa, aurait laissé échapper que Venom ferait son apparition, en déclarant: « Cela fait généralement étrange avant le début de la journée, lorsque vous regardez le programme et que vous vous tenez vous-même sur le plateau », a-t-il déclaré. FilmZine. « Quand vous vous promenez là-bas, l’enregistrement ressemble à une production suédoise, mais quand vous regardez le programme et lisez des noms comme Michael Keaton, Jared Leto, Tom Hardy, alors c’est cool et très excitant. »