Quand Misanthrope, le nouveau film de Damián Szifron, sort-il en avant-première ?

Misántropo est le prochain film de Damián Szifron qui suscite de grandes attentes car il s’agit de son premier projet depuis des années. Regardez sa date de sortie !

© IMDbQuand Misanthrope, le nouveau film de Damián Szifron, sort-il en avant-première ?

Damien Szifron est devenu l’un des cinéastes latino-américains les plus reconnus pour être l’esprit derrière la série Les simulateurs et du film contes sauvagesqui a obtenu une nomination aux Oscars du meilleur film international en 2015. Après une période sans nouveaux projets, il revient cette année avec Misanthrope, son nouveau pari de réalisateur à Hollywood. Quand sort-il en salles?

« Baltimore, réveillon du Nouvel An. Une attaque féroce produite par un seul homme laisse un bilan de 29 morts et pas un seul indice. Eleanor Falco (Woodley), une policière de bas rang retirée mais talentueuse, est recrutée par l’agent spécial du FBI Geoffrey Lammark (Ben Mendelsohn) pour rejoindre l’équipe chargée d’identifier et d’appréhender le meurtrier.anticipe son synopsis officiel.

+Quand sort Misanthrope de Damián Szifron ?

La bande a été annoncée au début de 2019, date à laquelle il a été annoncé Shailene Woodley comme protagoniste. À l’époque, le cinéaste avait déclaré : « Misanthrope offrira le genre d’expérience cinématographique qui a fait de moi un cinéaste, et j’ai hâte de le partager avec le public du monde entier ». Le film Misanthrope Il sera présenté en première le 21 avril aux États-Unis et sortira en salles en Amérique latine le 4 mai.. Découvrez la nouvelle affiche dévoilée ce lundi !

Shailene Woodley joue Eleanor, une flic talentueuse mais troublée recrutée par le FBI pour traquer un tueur en série. « Des scénarios comme Misantropo, qui sont si bien exécutés à la fois dans le thème et dans le ton, sont rares avec un réalisateur comme Damian au volant »dit-il à l’époque. Le casting principal est complété par Ben Mendelsohn comme Geoffrey Lammark, chercheur; Jovan Adepo comme Mackenzie, un agent du FBI; et Ralph Inson comme Dean Possey, un tireur d’élite formé.

Bien que les fans de Szifron attendons avec impatience le 4 mai pour voir Misanthrope, la réalité est que son prochain projet connu est également attendu. On parle du film Les simulateurs, qui est dans le processus de scénario avec ses protagonistes originaux : Federico D’Elia (Santos), Diego Peretti (Ravenne), Alejandro Fiore (Lamponne) et Martín Seefeld (Medina). Sa date de sortie est prévue pour 2024.

